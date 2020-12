Continúa la incertidumbre sobre el tratamiento de la salud de Diego Maradona durante las semanas previas a su muerte. Tres semanas después del acontecimiento que enlutó al mundo del futbol, el doctor Alfredo Cahe, que acompañó al astro durante la mitad de su vida como médico de cabecera, comentó que él sugirió volver a internarlo en Cuba y que el Diez la muerte fue un “suicidio”.

El doctor señaló en diálogo con Confrontados, que “intentó convencerlo” a Leopoldo Luque de realizar esta internación pero no lo logró. “Simplemente Luque me cerró las puertas del lugar donde Diego estaba prácticamente tirado”, y agregó que no era una clínica. Al mismo tiempo remarcó que el dialogo con el amigo y médico de Maradona era poco pero que le había indicado que era “imprescindible trasladarlo a un lugar adecuado previo a Capital y después si dar el segundo paso: llevarlo a Cuba donde teníamos todo a nuestro favor”.

“Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado, dormido, no pude hablar ni con la psiquiatra ni con el psicólogo. Inmediatamente se me cerraron las puertas. Y la segunda vez que lo pude ver, ya se había producido el suicidio. Para mí fue un suicidio lógico, Diego estaba cansado”, fueron las contundentes palabras de Cahe que vuelven a encender la polémica por el accionar de los médicos del Diez.

Respaldando sus dichos recordó lo que le dijo una de las mujeres del entorno del exfutbolista: “No quiere vivir más, está cansado de la vida. Ya hizo todo”. Luego Cahe no pudo verlo más ya que la muerte del astro nos sorprendió a todos, en cuanto al accionar de la gente que lo rodeó dijo: “Todo el entorno que había estado en esos primeros dos días desapareció”.

En Cuba, el Dr. Cahe junto a Maradona. / Gentileza. Gentileza

La salud de Maradona no estaba atravesando su mejor momento y por eso la pregunta que más resuena desde su muerte era quién era el médico de cabecera encargado de custodiar su estado y definir los tratamientos necesarios. Consultado sobre si sabía quién ocupaba este rol durante los últimos años del Diez Cahe fue claro: “No existía un Cahe en su vida, un medico de cabecera”. Y concluyó: “No se sabe si Luque intervino en la operación o se se hizo cargo o no. Con respecto a la psiquiatra, tampoco intervino. Tenía un séquito de gente allegada, pero cuando se lo va a despertar a Diego, que estaba prácticamente muerto, ahí no intervino absolutamente nadie”.