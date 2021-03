Para el Gobierno, la tasa de recuperación está en alza, por lo que ya no cree que sea indispensable mantener las medidas creadas para la reactivación de la actividad económica luego del peor momento de la pandemia.

Aunque aún no se sabe cómo impactará la segunda ola de covid-19, con respecto al programa de financiamiento “Ahora 12″, fuentes oficiales confirmaron que se extenderá por tres meses más, pero que ya no habrá 90 días de gracia para comenzar a pagar la primera cuota, informó el diario “Infobae”.

Algunos rubros dejarán de tener los 12 pagos y volverán al régimen de 3 y 6 cuotas, por ejemplo en el sector de indumentaria y ya le anticiparon la reducción del beneficio a partir del mes próximo.

Desde la Secretaría de Comercio les plantearon a los empresarios, por un lado, que los precios de la ropa habían subido mucho y que en parte eso tenía que ver con la posibilidad de ofrecer los 12 y 18 pagos a un costo bajo o sin interés. Pero reconocieron que, según sus estudios, la mayoría de los consumidores no elegía las 12 cuotas en el caso de la indumentaria.

Situación de las empresas del rubro indumentaria. (La Voz)

En algunas marcas, como las especializadas en ropa para niños, por ejemplo, el valor de una prenda promedio ronda los $1.000/$1.500 -con los descuentos que realizan permanentemente- los consumidores prefieren no estirar tanto los pagos, más allá de la conveniencia financiera, en otras donde los precios de las prendas promedio son más altos las 12 cuotas representan un importante aliciente a la venta.

Voceros de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) consultados expresaron su “enorme preocupación y sorpresa” frente a esta decisión y pidieron una “reunión urgente con los funcionarios por este tema”. “Teníamos los tres meses de gracia y ahora de golpe nos quedamos sin eso y sin las 12 cuotas, que implican una activación determinante de las ventas en un sector duramente golpeado por la pandemia”, dijeron desde la entidad.

Por otra parte, desde la Cámara Argentina del Calzado, la gerenta Laura Barabás señaló que “el consumo está totalmente caído y aún bajando los precios los comercios no vendieron. Las cuotas ayudan mucho. Si no hubieran estado los tres meses de gracia, se habría vendido menos. De todos modos, los consumidores compran más en 3 y 6 que en 12 el calzado”.

Sobre la continuidad en el programa, Barabás dijo que no recibieron información que diga lo contrario, “serviría que siguiera el financiamiento porque el calzado se compra en cuotas, a diferencia de otros productos que tienen menos durabilidad”.

El rubro de juguetes también seguirá en el programa, según le confirmó Comercio Interior al presidente de la Cámara del Juguete (CAIJ), Emmanuel Poletto. Afirmó que “los incentivos fuertes hay que darlos en situaciones de mucha incertidumbre, cuando el consumo se había planchado por la pandemia, pero ahora la actividad está más normalizada”.

Y luego declaró: “El regalo importante se hace ahora para el Día del Niño. Ahí negociaremos algún programa especial. Entiendo que en este momento tengamos que ceder un poco, no es grave”, enfatizó Poletto.

“Entendemos que, a pesar de las mejoras registradas en algunas ramas de la economía, la situación del sector comercio sigue siendo delicada, por lo que solicitamos la renovación del plan de financiamiento, que se ha mostrado capaz de dinamizar las ventas y la producción. Resultaría negativo que se redujeran los rubros comprendidos. Es más, creemos que deberían ampliarse”, dijeron desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) frente a la consulta de este medio.

Sobre los tres meses de gracia, que el Gobierno eliminará -en gran parte para concederle algo a los bancos que vienen presionando para mejorar la ecuación financiera-, desde la CAC precisaron que de acuerdo a lo informado por los socios, “no es un aspecto demasiado valorado por los consumidores, por lo que no sería mayor el impacto si en la nueva fase se suprimiera ese punto”. Sí manifestaron que “sería conveniente que no haya incremento de las tasas de intereses que se aplican a estas financiaciones”.