La circulación simultanea de ambas enfermedades, COVID-19 y dengue, que generan sintomatologías similares, pone en alerta al sistema de salud. El pasado mes de marzo un vecino de la localidad habría dado positivo de dengue al realizarse un análisis en un laboratorio privado. Las autoridades al tomar conocimiento del caso, por protocolo, procedieron a realizarle un segundo y tercer análisis los cuales dieron negativo de dengue.

Desde el área de salud municipal de Miramar de Ansenuza desmienten las noticias falsas en algunos medios de comunicación y ratifican que no hay casos de dengue en la localidad. “Gracias a Dios y para toda la población, vino con una muestra de negativo, no era lo que se había manifestado en su primer análisis, donde él lo había realizado, pudimos concretar de que esa información no había sido válida como lo habían informado en un primer momento. Tener prudencia en las informaciones cuando hay que darlas en la prensa”. Informó Adrián Biotti, para Vía Ansenuza.

La “infodemia”, según la OMS, se refiere a la masiva desinformación en internet engañosa que circula sin comprobar su veracidad y que afecta principalmente la salud mental de las personas, generando “pánico” principalmente en tiempos de coronavirus. Para acabar con la desinformación es recomendable seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, tal como señala la Organización Mundial de la Salud.

Respecto a la situación de público conocimiento de la “segunda ola” en el país, el departamento San Justo se encuentra entre los siete más afectados de la provincia de Córdoba. La nueva modalidad del virus, donde se lo observa aún más contagioso, los especialistas destacan el aumento de casos en adultos jóvenes.

Si bien Miramar es uno de los lugares donde se registran menos infectados en comparación de las otras ciudades de la región, se puede observar también un progreso en contagios diarios con respecto a la llamada “primera ola” y el deceso de una persona joven que ha conmovido a la localidad.

La preocupación por los especialistas radica en la ocupación de camas críticas que reporto el Ministerio de Salud de Córdoba en el día martes, donde se reporta que se encuentran internadas 855 personas en camas de unidades para adultos con Covid-19, lo que representa un 29,4% del total de camas de la provincia de Córdoba y con asistencia respiratoria mecánica un 18,4%.

Desde el área de salud de Miramar de Ansenuza piden que se extremen aún más los cuidados de prevención dictados por el gobierno provincial y nacional. “Que todos tengamos la responsabilidad que amerita a la situación”, dijo Biotti.

¿Cómo diferenciar síntomas de Covid-19 y dengue?

La municipalidad de Córdoba señala la principal diferencia y síntomas del coronavirus y el dengue, la ultima no presenta cuadro respiratorio ni neumonía.

Los principales síntomas del coronavirus son: fiebre, tos, fatiga, malestar general, pérdida del olfato y el gusto, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor al tragar, diarrea, dificultades para respirar y neumonía.

Síntomas del dengue: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular, y de articulaciones, nauseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías.