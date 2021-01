El accidente ocurrido en la madrugada del Domingo 27 de Diciembre dejó enlutada a la población de Morteros. Cuatro jóvenes perdieron la vida, Julieta Gorosito (16),Clarisa Herrera (16), Camila Bazán (17) y Loana Valdéz (15), cuando el automóvil en el que se trasladaban volcó por causas a establecer.

foto de las cuatro adolescentes que fallecieron en el accidente

Yanina Giménez habló con Vía Ansenuza y comentó lo sucedido: " A las seis de la mañana suena el teléfono de mi hijo, que sonaba insistentemente, le comunican que hubo un accidente y que las amigas de Loana eran victimas del mismo”, así comenzó el relato desgarrador de la Mamá.

Inmediatamente Yanina se traslada a la casa de clarisa, amiga de Loana: " Yo salí en el auto a la casa de Silvia, mamá de clarisa, llegué, golpee la ventana, le pregunte por las nenas y me dijo que no habían llegado, le avisé que había un accidente que se vistiera para ir al lugar. Llegamos al hospital de Suardi, el doctor nos dijo que a una chica de ojos claros y pelo negro la estaban trasladando a Morteros, todo indicaba que era mi hija”, comentó.

La incertidumbre llevó a que se trasladaran al lugar del accidente: “llegamos y nadie nos daba información, estaban todos en shock por la magnitud del accidente, las nenas estaban tiradas en el piso, nosotros no sabíamos si eran nuestras hijas o no. Mi hijo desesperado por la falta de información, evadió a los policías, y llego a los cuerpos, los destapó ,vio que no estaba mi hija, pero si la hija de Silvia, vino y la abrazó muy fuerte”, relató.

Loana fue atendida en san francisco, estuvo con vida hasta las siete de la tarde.

La lucha a pesar del dolor

Luego de dar sepultura a su hija en Córdoba, Yanina volvió a Morteros: “Volví porque necesitaba estar con los padres de las otras nenas, nadie me va a entender como ellos, el dolor profundo que sentimos, hay días que no me puedo levantar de la cama”, comentó.

Los padres de las victimas de esta tragedia convocan a una marcha para concientizar a los jóvenes: " Ni yo ni los demás padres queremos que ninguno más sienta este dolor, que es tan grande, tan grande que es inexplicable. El de que te llamen a las seis de la mañana, por un accidente y salir desesperados”, explicó.

Invitación a la marcha

la marcha invita a los jóvenes que usen cinturón de seguridad, que busquen a un conductor designado que no tome alcohol y que respete las velocidades permitidas.

