Con la pandemia la situación se agravó y según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación se registra un femicidio cada 31 horas causado por la pareja o la expareja de la víctima. La estadística es alarmante y la ONU la llama “La Otra Pandemia”.

En la localidad de Balnearia se encuentra el “Punto Mujer”, donde se le brinda contención, orientación en derechos y acceso a la justicia por personal capacitado para atender estas realidades atravesadas por situaciones de violencia. La abogada, Verónica Gallo encargada de acompañar a las víctimas desde el espacio, explicó en Mañanas Conectadas los pasos que se realizan, los tipos de violencia y cómo detectarlos.

Movil Mañana Conectadas: violencia de género y acciones judiciales:

“En marzo de 2009, en nuestro país fue sancionada la Ley N.° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley, entre otras cosas, establece obligaciones para el Estado, reconoce derechos a las mujeres y define tipos y modalidades de violencia”.

Tipos de violencia

Violencia Económica y Patrimonial: la que se dirige a ocasionar un daño en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. “Esto es uno de los típicos casos de violencia que más se ven, la mujer sin derecho de decidir qué color pintar la casa, qué ropa comprarle a sus hijos”, explicó la doctora.

Violencia Psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones. “Lo que le hace a la víctima es colocarla en una situación de vulnerabilidad total al punto de que se creen que no van a poder dejarlos y hacer nada porque no tienen otra opción”.

Violencia Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. “Son violencias que uno las minimiza, pero que alguna manera colocan a la mujer en un estado de vulnerabilidad, es muy importante detectar este tipo de violencia”.

Violencia Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato/agresión que afecte su integridad física.

Violencia Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva.

Violencia Política: se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar, o restringir la participación política de las mujeres, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y el derecho a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.

Línea 144. Total intervenciones por violencias de género según tipo de violencia (registro múltiple). Tres sedes. Total, enero a junio de 2021 (primer semestre), según Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Estadísticas de tipo de violencia en Argentina. Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN

¿Cómo intervenir ante diferentes situaciones?

La víctima para hacer la denuncia puede acercarse al Juzgado de Paz o a la Policía, se inicia una causa civil por violencia intrafamiliar que “es un trámite administrativo”, donde se procede aplicar medidas cautelares. “Si no pueden o no saben pueden llegarse a Punto Mujer de acá se las acompaña para realizar la denuncia”, detalló Gallo, y agregó que “cuando yo voy a hacer la denuncia por violencia familiar, una de las preguntas que la autoridad me hace es si yo quiero promover o no lo que es acción penal y eso es para que la Justicia Penal investigue y el hecho del agresor ya escapa el trámite administrativo y termine siendo una cuestión penal, la famosa prontuario o pintada de dedos, que busca dejar antecedentes que es muy importante”.

“Llamen no tengan miedo, la confidencialidad es cien por ciento, las causas se manejan solo por profesionales, están archivadas. No tienen accesos otras personas”, finalizó.

*Recursos locales“Punto Mujer Balnearia”: días, lunes a viernes de 7 a 13 h presencial. En línea telefónica: (3563) 401455