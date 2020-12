El encendido del árbol navideño es un símbolo de esperanza para los creyentes, de la espera de la llegada de Jesús al mundo en la noche buena y una ocasión de renovación espiritual. En ese marco, con un año cargado de situaciones que nos siguen poniendo a prueba por la pandemia, las poblaciones de la región realizaron su tradicional ceremonia de encendido del árbol navideño comunitario, que desde este martes brilla en cada uno de los centros urbanos.

El primero en hacerlo fue Miramar de Ansenuza, que aprovechando la presencia de cientos de turistas que recorrían la zona de costanera el lunes por la noche, compartió este particular evento con todos los visitantes que se animaron a disfrutarlo. Cientos de luces blancas dan brillo al árbol que como en años anteriores, luce en plena rotonda de acceso a la costanera. Una postal que se distingue a lo lejos para quienes ingresan a la población o circulan por la costa del mar cordobés.

El árbol navideño de Miramar de Ansenuza, luce en plena costanera.

En la ocasión, el intendente Adrián Walker expreso: “Es una noche especial, donde damos comienzo también de alguna manera también a nuestra temporada de verano. Siempre que nace una vida da alegría y esta alegría del tiempo de navidad nos tiene que acompañar en todo este tiempo de vacaciones, para toda nuestra gente es también la alegría del trabajo. Les deseo una gran temporada a todos”, aseguró.

Un renovado árbol en la plaza San Martín de Marull

Mas de 1000 luminarias se utilizaron para conformar el árbol navideño que la Municipalidad de Marull levanto en el centro de la plaza San Martín, con 17 metros de alto y diferentes sectores que simbolizan el sentido de la navidad para niños y adultos.

Con 17 metros de alto y más de 1000 luminarias, así luce el árbol navideño en Marull. Prensa Municipal Marull

El evento se concretó el martes a las 21 horas, con numerosos vecinos que se dieron cita para presenciar este simbólico suceso que contó con la particular presencia de un Papa Noel quien recibió a cada niño para que deje su pedido navideño.

El intendente Juan Gabriel Faletto, dirigió su mensaje, poniendo énfasis también en agradecer a toda la comunidad y en especial a su equipo de trabajo a dos días de cumplir su primer año de gestión.

“Es un día especial, un día lleno de magia y esperanza. Un año particular que nos enseñó a ir un poco más despacio, a valorar más las cosas, la familia, los amigos” … “Llegan los momentos de reflexión y balance y en lo particular el momento de dar las gracias. Soy de las personas que a la hora de los balances me quedo con el vaso medio lleno”, expresó.

El intendente Faletto participando del evento. Prensa Municipal Marull

“Les pido que disfruten de este espacio que decidimos regalarles con el firme objetivo de que la magia de la navidad renueve la esperanza, un espacio pensado para el encuentro de las familias”, concluyó el mandatario.

Balnearia luce su árbol navideño en el predio del ferrocarril

Acompañado de la interpretación de villancicos a cargo de artistas locales y una presentación coreográfica alusiva al acontecimiento, se encendió el árbol navideño comunitario en la localidad de Balnearia.

El intendente Méndez acompañado de su familia y quienes participaron del evento.. Prensa Municipal Balnearia

El intendente Miguel Méndez presidió el evento aprovechando la oportunidad para hacer alusión a este acontecimiento en un año especial por lo sanitario: “Navidad significa esperanza, amor, fe y eso es lo que tenemos, tenemos mucha fe, mucha esperanza en Balnearia, sabiendo que todo esto es pasajero, hay mucha gente trabajando para cuidarnos a todos. Estamos pasando un momento feo pero cuidados”, dijo.

“Estamos usando barbijo, que oculta nuestras facciones, pero no nuestros sentimientos”, aseguró Méndez.

El lugar contará con contenedores que se llenaran de regalos que se entregaran a los niños con la llegada de los reyes. “Tenemos un regalo para todos los niños de Balnearia que les vamos a adelantar mas adelante, es un lindo regalo de la Municipalidad para los niños”, adelanto Méndez. En la ocasión se lanzo el concurso de adornos navideños para todos los vecinos y comercios.