Una mujer denunció 18 veces a su agresor y la terminaron deteniendo a ella

En las últimas horas trascendió un hecho insólito por parte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Un mujer fue detenida a fines del 2020 luego de haber denunciado 18 veces a su expareja. El hecho sucedió en José C. Paz, donde la joven permanece detenida sin poder ver a su familia luego de defenderse de un ataque de su agresor.

Natalia Caruso sufrió violencia de género durante años, por quien en ese momento era su pareja, Sebastián David Carballo, y hasta lo denunció 18 veces por sus agresiones. Con él tuvo dos hijos, y años más tarde se separaron definitivamente.

“En muchas oportunidades llamé a la policía, cuando los efectivos llegaban y me veían sangrando, pedí ayuda, toda golpeada, me decían que realice la denuncia. Jamás me cuidaron, jamás lo llevaron detenido”, expresó la mujer.

Hace dos años que se encuentra en pareja con otro hombre, y al enterarse Sebastián que Natalia iba a ser madre por tercera vez, se presentó en la casa con un cuchillo. En el forcejeo quien terminó herido fue él siendo que ella lo apuñaló. “Yo me defendí y lo apuñalé. Temí por mi propia vida, tenía miedo de que me mate”, aseguró Caruso.

No obstante, ese hecho que ocurrió en septiembre del 2018 resurgió en los últimos meses, dado que en noviembre del 2020 la Policía se hizo presente en su domicilio y le notificó que quedaba detenida por “intento de homicidio”.

Hace cinco meses que Natalia permanece en la Comisaría 2da. del Barrio Frino, sin poder ver a sus hijas y sin gozar de la libertad que ella merece y por la no solo pidió estos últimos meses, sino también hace años, cuando su agresor la violentaba.

En este contexto, la víctima sostuvo: “No quiero seguir detenida, es injusto”, concluyó la mujer. “Quiero volver con mis hijas que me necesitan”, pidió.