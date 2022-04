Susana Seifert es una ciclista oriunda de General Roca, provincia de Río Negro. No solo tiene 72 años, sino también mucha energía, pues recorrió más de 25.000 kilómetros entre Argentina, Chile y Uruguay. Su última travesía la realizó camino a Viedma para participar del acto en memoria de los caídos y sobrevivientes de la Guerra de Malvinas.

El homenaje se realizó el sábado 2 de abril, cuando se cumplieron 40 años desde el comienzo del conflicto bélico contra los ingleses. En una semana, la mujer recorrió 550 kilómetros que separan General Roca del balneario El Cóndor, costa de la capital provincial donde se encuentra el memorial.

“Lo que hice no es nada, si lo comparamos con los héroes nuestros, con los caídos y los veteranos que son los que lo han pasado realmente mal. Que me toque viento, lluvia o lo que fuere, no es nada”, aseguró Susana en diálogo con VDM Noticias.

Susana Seifert la ciclista y cosmiatra de 72 años. Foto: VDM Noticias

La rionegrina habló sobre la importancia de recordar esa fecha y dijo que todos los días deberían ser 2 de abril. Insistió en que los argentinos deben tener presente la guerra por respeto a los excombatientes.

Con 72 años contó que tiene varias travesías hechas en bici. Por ejemplo, en 2019 viajó a Los Pocitos, en Patagones; también a Las Grutas. “Vengo conmovida desde que salí de Roca y el homenaje acá fue muy lindo, vi mucha gente conmovida. Tengo muchos viajes hechos con mi bici por el país, pero este es el que más lo sentí en cada etapa. Mi corazón está con ellos”, expresó.

Susana dividió en dos tramos su viaje: de Roca a Chimpay, de Chimpay a Lamarque, de Lamarque a Conesa y de Conesa a Viedma. Como viaja sin carpa debe arribar sí o sí a algún destino.

Frente a esto detalló: “No me gusta que se me haga de noche en la ruta pero sí me gusta salir muy temprano a la mañana. Soy un arbolito de navidad lleno de luces. El amanecer lo disfrutás en cámara lenta y cuando empiezan a trinar los pajaritos son una melodía con el rodar de la bici; a veces me detengo para ver si los veo”.

Susana Seifert, la ciclista de 72 años que nada la frena. Foto: Más Río Negro

Seifert explicó que es cosmiatra y, hasta la actualidad, continúa ejerciendo su profesión. También contó que enviudó hace 12 años y lamenta no tener hijos. Sin embargo, nada la detiene de perseguir sus metas y alcanzarlas. Si bien su esposo era deportista, no le gustaba viajar en bici, con lo cual está cumpliendo “cosas no soñadas con él”.

Confesó que el ciclismo es casi terapéutico, y la ayudó a soltar al hombre que amó. No obstante, lo tiene presente en cada pedaleo que va y cada lugar nuevo que recorre: “Yo sé que desde el cielo me guía; tengo muchísima suerte, no me pasan cosas. En este viaje, nada más, pinché en tres oportunidades. Pero es la primera vez que me pasa en los 25.000 kilómetros que he hecho”.

Susana Seifert con 72 años recorrió 550 km para homenajear a los excombatientes de Malvinas. Foto: VDM Noticias

Duerme en residencias, hoteles y deja todo atrás, menos su perfume importado y los recuerdos y anécdotas que va ganando. “Yo creo que la edad no importa; lo importante es hacer lo que uno quiere, no tener miedo”, sostuvo.

Para finalizar, Susana indicó: “Hay que hacer lo que uno sueña, no hay que quedarse. Lo importante es proyectarse a la vida, tener proyectos te alimenta el alma, te alimenta el espíritu y te dan ganas de seguir viviendo”.