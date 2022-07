Luego que una abuela tucumana e influencers se postularon a la casa más famosa del país, Agustín Anduelo, un taxista de Viedma también quiso ser parte de Gran Hermano, es por eso que se postuló y en caso de ganar, prometió donar el dinero para ayudar a quienes más lo necesitan.

El joven tiene 30 años y afirmó que hace 10 años trabaja como taxista. A los 20 años no estaba habilitado como chofer, pero entró como operar para ir conociendo las calles rionegrinas y un poco el rubro. “Ya a los 21 estaba en las oficinas de tránsito y trabajé un poco en cada empresa”.

Agustín cuenta que siempre llamó su atención el reality: “Desde chico sigo el programa. Más allá de la fama y la plata, yo lo miré desde el punto de vista de la experiencia. Estar encerrado en la casa y pensar una táctica para el juego. Me gusta esa onda de Gran Hermano”.

Por supuesto, que tiene en cuenta que “no es fácil entrar y ya di el primer paso de estar anotado”. Según informa Diario Río Negro, Anduelo contó que va a haber un casting personal en Bahía Blanca para los que queden preseleccionados: “Así que a la espera de que me avisen para viajar”.

En vista al futuro, y teniendo en cuenta que le premio del concurso es dinero, Agustín afirmó: “La plata no me interesa y la voy a donar. La idea es comprar ropa y zapatillas para las personas necesitadas en los barrios de Viedma. Veo mucha gente que pide ropa, me pongo en su lugar y no es nada fácil. Si llegó a ganar el destino de toda la plata es para eso”.

También dijo que “en el taxi me preguntan cómo sigue la inscripción a Gran Hermano y todo me divierte. Me acostumbré a ser alguien mediático”. Y agregó: “Tengo más de 55.000 seguidores. No sé si ayudará, pero tal vez estén analizando todo. Hice un video de presentación junto a todos mis enlaces a redes sociales para la inscripción”.