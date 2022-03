Lo que parecía un accidente sin grandes consecuencias, terminó en una agresión en la vía pública. Uno de los conductores le vació un matafuegos en la cara.

Dos autos chocaron en pleno centro de Bariloche, si bien los daños que sufrieron los vehículos fueron leves, la discusión que provocó entre los conductores no lo fue. Una de las personas que iba al volante, remisero, se bajó del auto y se dirigió hacia el otro vehículo de forma violenta. Al ver que los ánimos de éste no calmaban, el conductor del auto particular le vació un matafuegos en la cara. Por su parte, el hombre del remise lo golpeó con una madera.

Ninguno de los dos resultó herido y la Policía acudió al lugar. Finalmente, ambos conductores hicieron la denuncia en la Comisaría correspondiente.