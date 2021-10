A casi un mes de que el Gobierno Nacional lance la jubilación anticipada, en Roca una mujer se convirtió en la primera en recibirla. Silvia Natalini, estaba desempleada y le faltaban 5 años de aporte, pero una amiga le comentó de este decreto que le permitía jubilarse.

Silvia tienen 55 años y esta sin trabajo desde el 2017; previo al desempleo, la mujer rionegrina hizo treinta años de aporte pero le faltaban cinco para poder jubilarse, cosa que la complicaba ya que no conseguía un empleo. Pero una amiga le habló de la jubilación anticipada y el 15 de octubre se enteró de que cumplía con todos los requisitos.

Silvia Natalini, la primera mujer en recibir la Jubilación anticipada.

“Cuando me enteré que era la primera del país me agarró una emoción terrible”, comentó Silvia que mientras estuvo desempleada se ganaba “unos pesos” vendiendo cosméticos. Ahora, la mujer cuenta con obra social de PAMI y cobra una jubilación que es del 80% del haber en base a sus aportes desde diciembre y hasta que cumpla los 60 años, luego percibirá el 100%.

Silvia, la primera mujer en acceder a la Jubilación anticipada

La oriunda de Roca comenzó a trabajar a sus 16 años en la Primera Cooperativa de Stefenelli; luego se sumó a una panadería familiar, para llegar a ser cajera de supermercados a los 21 años. “Siempre llegue 15 minutos antes a trabajar. No faltaba nunca”, comentó a Diario Río Negro.

Silvia Natalini en sus primeros años de trabajo en supermercados.

Luego, pasó a ser repositora y desde allí empezó a escalar hasta ser auxiliar de supervisora y al abrirse una nueva sucursal, quedó como encargada de tarjeta de crédito y luego la nombraron Supervisora. Pero estos ascensos no fueron como esperaba: “Me llamaban por la noche para decirme a qué hora entraba al otro día. Trabajaba de 10 a 12 horas por día, me cortaban el franco cuando querían”.

Por estas razones pidió volver a ser cajera y tener el roce que tanto le gustaba con los clientes. Aunque logró bajar un cambio y recuperar parte de su vida social, un pico de estrés causado por cuestiones laborales y una difícil enfermedad que cursaba su madre, hizo que pida licencia médica y en 2017 la despidieron en “bueno términos”.

Silvia Natalini realizó su trámite en la sede de Anses de la localidad de Roca.

“La jubilación me llenó el alma, el no tener que esperar 5 años más. Uno vive el día a día. ¿Qué sabe uno que le puede pasar dentro de cinco años? ¿Cuánta gente no llegó nunca a cobrar su primera jubilación?”, expresó Silvia.

¿Cuáles son los requisitos para la Jubilación anticipada?

Sólo podrán acceder a este beneficio toda persona que cumpla con los siguientes requisitos: