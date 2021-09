Un joven de Allen se volvió viral por la reacción de su mamá al enterarse que cumplió uno de sus sueños: comprarse su primer auto. Jonathan Baquer fue a la casa de su madre y grabó toda la secuencia: sus mamá contó que no tenía los dientes puestos por eso no quería salir.

“¡Me compré un auto! Y vine a ver a mi mamá para darle la sorpresa”, escribió el joven de 29 años en su video de TikTok. La mujer sale de la casa y él le toca bocina: eso hizo que una sonrisa de oreja a oreja se le forme en la cara a esa madre orgullosa que abrió la puerta del vehículo y estalló de la emoción.

Besos, abrazos y lágrimas de alegría, todo eso se vivió en el nuevo auto de Joaquín luego del “¿Jodeme que este auto es tuyo?”, de su mamá. “Que me vea crecer, salir adelante es lo mejor que le puedo regalar, porque como madre siempre me dio lo mejor”, escribió el tiktokero. El video superó las 880 mil reproducciones.

En medio de tanta algarabía, la mujer no se dio cuenta que su hijo la estaba grabando y contó una intimidad: no quería salir a la vereda porque no tenía “los dientes puestos”. Una cuota de humor, mientras se secaba las lágrimas por la emoción de ver crecer a su hijo que es técnico en patinaje artístico.