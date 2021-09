Si se cree que se ha visto todo en esta vida, no se estaría en lo cierto. Es que una argentina que se encuentra en Barcelona no tuvo mejor idea que llevarse a la ciudad española varias pizzas selladas para ofertarlas en un grupo cerrado de Facebook y venderlas en la moneda local: a 20 euros.

Pizzería Guerrín, inaugurada en 1932, está ubicada en Capital Federal y es una de las favoritas de los argentinos, por lo que esta usuaria de la red social consideró una buena idea venderlas allá. “Recién traje tres pizzas de Guerrín cerradas al vacío. El que esté interesado, me avisa. Gracias”, escribió la mujer en el grupo “Argentinos en Barcelona”.

“Hay que estar muy mal para traer 3 pizzas y venderlas... Pero peor el que las compra jajajaja”, “Estás vendiendo pizza que estuvo afuera de la heladera 3 días, encima a 20 euros. Si intoxicas a alguien (además de estafarlo) te vas a hacer responsable” y “Cuéntame ¿cómo pasaste la aduana aquí? ¿Te pusieron problemas? Cuéntame!!!”, comentaron algunos, asombrados por la situación.

Sin embargo, también recibió apoyo. “¿Por qué le hacen bullying? Si no las quieren comprar no las compren y ya está. No les des bola, después son los mismos que preguntan donde pueden comprar galletitas que les daba la abuelita en la boquita cuando eran chiquitos...” y “Nooo, cómo se extrañan esas pizzas. Te mando MP”, le contestaron otros.

