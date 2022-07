Titi es una perrita de la localidad rionegrina de Villa Regina, que años atrás fue abandonada por su familia y encontró un nuevo hogar con personas que la cuidaron durante mucho tiempo. No obstante, su dueña original reapareció y se la llevó, por lo que se la denunció penalmente y al animal se lo declaró “sujeto de derecho”.

El Poder Judicial de la provincia le adjudicó a la imputada el delito de “privación ilegítima de la libertad” por haberse “robado” a la canina. De esta forma, el sábado 2 fue restituida con sus dueños, quienes se encargaron de ella durante los últimos 3 años.

A mitad de marzo del 2019, la perrita comenzó a aparecer todos los días en un hogar en búsqueda de comida y agua. La misma estaba sucia y con heridas: contaba con varias espinas de cola de zorro en todo el cuerpo.

Con el paso del tiempo, Titi siguió apareciendo y quedándose acostada en la puerta, esperando afecto tras ser abandonada por su primera familia. Llegado el invierno, una noche decidieron entrarla a la vivienda.

Un fallo permitió que una perrita regresara con su familia y fue declarada "sujeto de derecho". Foto: VDMNoticias

Esto se volvió rutina: de día quedaba afuera por si se iba a algún otro lugar, mientras que de noche la dejaban ingresar para que no pase frío. Finalmente, esta familia terminó por hacerse cargo de ella.

En medio de la acogida, descubrieron que la perrita no oía bien y le molestaban las orejas. Por esto la llevaron a la veterinaria, donde descubrieron que tenía múltiples espinas dentro, por lo que debieron sedarla y sacárselas.

Durante 3 años, Titi formó parte de esa nueva familia. No obstante, su cotidianidad se cortó cuando el miércoles 8 de junio del 2022 desapareció.

Al ver que no regresaba, sus actuales dueños decidieron difundir su búsqueda por la ciudad. Ante la desesperación, pegaron carteles en la calle y acudieron a varios medios de comunicación por ayuda. Gracias a esto, la antigua dueña se acercó a ellos y confesó que se había apropiado del animal. Sin embargo, aseguró que no pensaba devolverles a Titi.

Frente a esto, se acercaron a la Comisaría 5° y pidieron hacer una denuncia. Allí los efectivos al principio no quisieron tomarles la denuncia y finalmente optaron por otorgarles una certificación, según informó VDMNoticias.

Titi, la perrita rionegrina, regresó con su familia y fue reconocida como "sujeto de derecho". Foto: VDMNoticias

Al no conseguir las respuestas esperadas, acudieron a Fiscalía para reclamar por los derechos de Titi. “La denuncia no podía ser por ‘Hurto’, sino de ‘Privación Ilegítima de la Libertad’. Es decir, Titi es un sujeto de derecho y no una mera posesión”, explicó Nicolás Rochás, abogado representante de la familia y legislador rionegrino.

De esta manera, la Justicia falló a favor de los demandantes. Al día siguiente, ordenó la liberación y devolución de la perra. Este fallo puede sentar un precedente importante para la consolidación del reconocimiento de todos los Animales No Humanos como sujetos de derechos.