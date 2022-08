Luis Dates, propietario de la cabaña que se prendió fuego en la madrugada de este lunes en Villa Mascardi, dijo que lo que ocurrió se habría tratado de un ataque de integrantes de la Lafken Winkul Mapu.

El grupo de Lafken Winkul Mapu está asentado en la zona de Villa Mascardi desde el año 2017 y se hace notar a través de reivindicaciones mapuches. Por esta razón, Dates considera que es muy difícil que el incendio haya sido un accidente.

Actualmente el propietario vive en Buenos Aires, por lo que se enteró del incidente desde allí. Durante el transcurso del año, un amigo de él permanece en la cabaña Los Radales, pero el viernes pasado él viajó a la provincia en la que reside Dates.

Sospechan que los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu fueron quienes causaron el incendio. Foto: Bariloche2000

Este lunes el amigo de Luis regresó a Villa Mascardi y le avisó que el fuego fue intencional, ya que pudo saber que las rejas ubicadas en la parte trasera de la casa habían sido forzadas.

Según El Cordillerano, unos minutos antes de que su amigo vuelva a Los Radales, Dates expresó: “de haber sido intencional, no tengo ninguna duda. Pero necesito que me pasen la información”.

Se incendió una cabaña en Villa Mascardi e investigan si fue intencional. Foto: Bariloche2000

Además, “no puedo salir a culpar a esta gente cuando no tengo certeza ni ningún elemento de prueba que así lo diga. La policía me dijo que aparentemente las rejas están forzadas, pero yo necesito que la persona que vive ahí todo el año, en quien yo confío, me lo confirme”, agregó.

Por último le consultaron si tenía dudas de que fueron los miembros de Lafken Winkul Mapu. “Ninguna”, contestó Luis. “Es más, mi amigo dijo que, como no iba a estar en la casa el fin de semana, había dejado todo desenchufado, por lo que era prácticamente imposible que el incendio hubiera estado motivado por un cortocircuito”, concluyó.