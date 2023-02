Yanina Latorre se despidió de Miami con una impactante microbikini: “La mejor sensación del mundo”.

Yanina Latorre se tomó varias semanas de vacaciones. Y aprovechó el tiempo de ocio para disfrutar a pleno en uno de sus lugares en el mundo: Miami. Antes de volver, hizo una sesión de fotos en microbikini que causaron furor.

A fines de diciembre, la periodista se despidió de la pantalla chica por un tiempo. Desde entonces, estaba previsto que su vuelta fuera en febrero y así será.

Yanina Latorre posó desde Miami y enloqueció a sus seguidores.

Pero, antes de regresar, la top disfrutó de sus últimas horas en la playa. “La mejor sensación del mundo mundial.”, escribió en el post en el que publicó una serie de fotos suyas, con una impactante microbikini, en el mar.

Yanina Latorre encendió las redes sociales desde Punta Cana

“Amoooooooooooor…hasta el próximo baño de mar”, escribió Yanina Latorre a modo de ritual de despedida. Sus fotos causaron sensación. Aparte de ganarse decenas de miles de likes, recibió un sinfín de elogios.

A los 53, Yanina Latorre sorprendió con una microbikini nude Foto: instagram.com/yanilatorre

A los 53, la panelista de LAM, sorprendió con su microbikini nude. Eligió fotos de espalda y se mostró muy natural con su look.

A los 53, Yanina Latorre sorprendió con una microbikini nude Foto: instagram.com/yanilatorre

Entre muchos comentarios, se destacó el de Cande Tinelli, que quedó fascinada con la silueta y la actitud de Yanina Latorre y comentó: “Ah, bueno”.

Cande Tinelli comentó el post de Yanina Latorre Foto: instagram.com/yanilatorre

Por qué Yanina Latorre no se habla con sus suegros

La periodista está en pareja con el exfutbolista Diego Latorre desde 1994. Tienen dos hijos: Diego y Lola a los que es común verlos compartir su vida en redes sociales.

Yanina Latorre cautiva en Instagram.

Yanina Latorre suele mostrar su vida a través de Instagram y, así como no se calla nada en su rol de panelista, responde todas las preguntas de sus fans.

Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel.

Esta vez le preguntaron porqué no se relaciona con su suegra y la respuesta fue tajante: “Porque me hicieron la vida imposible cuando conocí a Diego”, declaró y aparte agregó: “Soy rencorosa, salvo que me pidan perdón”.