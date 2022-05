Yanet García no deja de deslumbrar a sus 14.7 millones de seguidores en Instagram con cada una de las publicaciones que realiza. Entre las cuales no pueden faltar sus adelantos al borde de la censura para promocionar su perfil de Only Fans.

Esta vez, la mexicana, quien se encuentra de vacaciones en Australia, aprovecha los increíbles lugares para posar frente a la cámara y comparte las fotografías en su red social.

De espaldas sobre una moto de agua y con una microbikini, la joven se llevó miles de elogios. “Mi corazón en tus manos”, “Wow que bellísima y maravillosa”, “Te amo hermosa”, “Que belleza tan deslumbrante”, “Hermosura de mujer”, “Wooow, impresionante”, le comentaron.

Cuánto mide y pesa Yanet García

Yanet García abrió la cajita de preguntas de Instagram para que sus seguidores le hicieran algunas preguntas. Entre estas, le consultaron cuánto es que mide y pesa, respuesta que ella no tuvo inconvenientes en revelar.

Dijo que mide 1.68 metros y que su peso se mantiene siempre entre los 50 y 53 kilogramos.