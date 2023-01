Wanda Nara repitió la microbikini con joya y enciendió las redes.

Wanda Nara vive en el ojo de la tormenta. No necesita paparazzi alrededor: ella misma se ocupa de compartir su intimidad. No esconde sus peleas de pareja, ni sus coqueteos. Tampoco le preocupa compartir momentos clave en la vida de sus hijos. Y, por supuesto, como buena amante de la moda, muestra todos sus looks.

Mientras su fans la defienden (y sus detractores la acribillan) por los puntos en común entre sus posteos y los de la China Suárez, la top sigue disfrutando de las mejores playas del mundo. Esta vez, el destino es Dubai. Pero podrían haber sido las islas Maldivas o incluso Buenos Aires... Al fin y al cabo, Wanda Nara se da el gusto de lucir sus ítems predilectos en el punto del planeta que prefiera.

Wanda Nara en Maldivas con su microbikini joya favorita Foto: instagram.com/wanda_nara

Amante de las microbikinis, tiene una que se destaca entre las demás. Negra y con corpiños de triángulos, podría pasar inadvertida. Pero como todo lo que ocurre en torno a la influencer -con más de 16,8 millones de seguidores en Instagram- este traje de baño tiene un detalle que lo hace único.

Wanda Nara luce su microbikini predilecta en Buenos Aires Foto: instagram.com/wanda_nara

La top no dudó en recurrir a su microbikini joya predilecta en Dubai. AL ser negra, resulta lo suficientemente sobria. Y los herrajes con el monograma de la marca dan la nota y suman distinción al diseño. En este caso, la combinó con una gorra con visera, el nuevo accesorio it entre las influencers.

Wanda Nara luce su microbikini joya predilecta en la playa de Dubai Foto: instagram.com/wanda_nara

Donde conseguir la microbikini joya que usa Wanda Nara y es tendencia

Los amantes de la moda hablan de microbikini joya y señalan que es la nueva tendencia. Como suele ocurrir, las celebrities fueron las primeras en adoptarla pero ya se consiguen diseños en sitios como SHein y AliExpress. Por supuesto, que ahí nadie va a buscar el modelo de Balenciaga que Wanda Nara repite una y otra vez... Pero sí son buenas opciones para imitar el estilo de la modelo y empresaria.

En Shein se puede conseguir un modelo de microbikini joya similar al que luce Wanda Nara Foto: Shein.com

Wanda Nara no duda en repetir su microbikini joya. La lleva una y otra vez. Es el ítem imprescindible en su carry on ya que sabe que siempre habrá una ocasión para lucirla y mostrar su cuerpo.