Wanda Nara regala un día gratis en su OnlyFans: ¿cómo hacer?

Wanda Nara no solo es una de las figuras más mediáticas de la Argentina, sino también una estratega que sabe cómo mantener el interés de sus más de 17 millones de seguidores en Instagram. Empresaria, influencer y referente de estilo, Wanda convirtió su vida personal y profesional en una marca, combinando el glamour con el escándalo y el lujo con lo provocador.

Wanda Nara presumió su figura en Instagram

En las últimas horas, volvió a estar en boca de todos tras compartir en sus historias una sensual imagen frente al espejo, luciendo una microbikini negra. Pero lo que más llamó la atención fue el texto que acompañaba la foto: “¿Los viste? 5 emojis escondidos, ¿dónde? Si los encontrás, un día gratis en mi OnlyFans”, escribió desafiando a sus seguidores a participar de un curioso juego para acceder a su contenido erótico sin pagar.

El juego hot que Wanda Nara les propuso a sus seguidores

El nuevo perfil hot de Wanda y su estrategia para no pasar desapercibida

Este sorteo inédito se lanzó desde su cuenta secundaria @wandabadbitch, creada luego de que, por pedido de su esposo Mauro Icardi, la Justicia ordenara la suspensión temporal de sus cuentas oficiales en Instagram, TikTok y Facebook. Lejos de quedarse en silencio, Wanda reaccionó abriendo un perfil en OnlyFans, donde comparte contenido subido de tono bajo el lema: “Hola... no soy Wanda, ¡acá soy la BADBITCH y punto! Aprovechá que si me cierran Instagram, ME ACTIVO más que nunca...”

El comunicado de Wanda Nara donde revela la creación de su OnlyFans.

Wanda busca ampliar su comunidad en la plataforma para adultos, donde actualmente ofrece promociones y descuentos. Incluso rebajó el precio de su suscripción de 50 a 10 dólares, según contó Yanina Latorre.

Wanda Nara compartió una serie de fotos en Instagram

La panelista, además, mostró supuestos mensajes donde la empresaria sugiere que quienes envíen propinas más altas recibirán respuestas más rápidas: “Si me querés demostrar que te querés divertir conmigo, mandame una propina. Mientras más alta sea, más rápida te contesto”, habría escrito Wanda a algunos seguidores.