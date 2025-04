Wanda Nara posó en ropa deportiva, mostró su nuevo retoque estético y se llevó el piropo de L-Gante

Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, Wanda Nara supo cómo construir una comunidad sólida a base de estilo y, por supuesto, controversia. Empresaria, conductora y mediática, Wanda es sin dudas una de las influencers más potentes del mundo del espectáculo.

Wanda Nara sabe enamorar a sus fans en las redes sociales.

En su última publicación en Instagram, la empresaria compartió una postal que no tardó en volverse viral. Con un conjunto deportivo total black —compuesto por una calza ajustada y un top al tono—, posó en modo selfie con actitud y confianza. “La badbitch más rubiecita”, escribió en el epígrafe.

Wanda Nara presumió su figura en Instagram

Como era de esperarse, la imagen cosechó miles de likes, entre ellos el de L-Gante, su actual pareja, quien le comentó simplemente: “Hermosa”.

El escándalo judicial, su relación con L-Gante y su desembarco en OnlyFans

A casi un año de anunciar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara no dejó de ser protagonista de titulares. Su vínculo con L-Gante creció con fuerza en redes sociales, donde ambos se dedican guiños y frases románticas. Pero junto con el amor, llegaron también las polémicas.

Días atrás, el Juzgado Civil N.º 106 del Poder Judicial de la Nación ordenó suspender sus redes sociales, acusándola de entorpecer la revinculación de sus hijas con su expareja. Ante esto, Wanda reaccionó de inmediato con una jugada inesperada: se abrió una cuenta en OnlyFans.

El comunicado de Wanda Nara donde revela la creación de su OnlyFans.

“Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans. Hola... No soy Wanda, acá soy la BadBitch y punto. Aprovechá que si me cierran IG me activo más que nunca”, disparó en sus redes.

Wanda Nara enfrenta un conflicto con dos plataformas de contenido para adultos.

Sin embargo, su incursión en esta plataforma podría traerle más problemas: según Yanina Latorre, Wanda aún tiene un contrato de exclusividad con Divas Play, donde también comparte contenido para adultos, y no podría subir material similar en otros espacios hasta cumplir con una facturación estipulada de 5 millones de dólares. Según trascendió, la empresaria habría llegado hasta los 3.5 millones.