Wanda Nara mostró una malla enteriza negra con detalles blancos y encandiló a todos sus seguidores. La modelo se encuentra de vacaciones en Ibiza con sus hijos.

Wanda Nara, de vacaciones en Ibiza. (Instagram/@Wanda_Icardi)

“Me maquilló el sol y me peinó el viento”, puso la modelo al pie de la publicación, que rápidamente consiguió 80 mil likes y cientos de comentarios. No faltaron los corazones, fuegos y bombas, los emojis que suelen utilizar sus seguidores para mimar a Wanda.

“Hermosa”, “Qué bombona”, “Súper linda como siempre”, fueron algunos de los agasajos de parte de sus seguidores, que tienen acostumbrada a la mujer de Mauro Icardi a muchísimo cariño.

Y esos son solo los comentarios en español, ya que la actriz despierta pasiones de fanáticos de todo el mundo y en su posteo se pueden ver desde comentarios en italiano o inglés hasta árabe. Sin dudas, las muestras de amor que recibe son de carácter internacional.

Un brindis por las mujeres

Ayer, Wanda Nara hizo una particular publicación en su Instagram que generó los aplausos de sus seguidoras.

El brindis de Wanda Nara. (Instagram/@Wanda_Icardi)

La modelo invitó a brindar por las mujeres “trabajadoras por las que además son madres. esposas, amigas y nunca se olvidan de que para brillar sólo se necesita ser diferente a las demás y tener sueños propios”.

“En fin brindo por mi ,por lo que se viene este año y por ustedes”, cerró la representante de Mauro Icardi.