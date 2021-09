Bikini negra, acostada sobre el borde de una pileta y con la descripción “Donde estoy yo siempre es verano” fue la publicación que realizó Wanda Nara (34) en su cuenta de Instagram en los que tiene un poco más de 8 millones de seguidores y los cuales no tardaron en reaccionar.

“Mami” y un emoji de un fuego fue lo que le escribió su amiga Jimena Barón en la publicación que en tan solo unas horas alcanzó el casi medio millón de likes. “Hermoso es despertar a la mañana y ver esta hermosura! Te alegra el día, gracias y salud, hermosa”, “Eres perfecta, maravillosa mi niña bonita. Besos y abrazos desde Houston, Texas” y “Hermosa siempre”, fueron solo algunos de los comentarios de sus fanáticos.

// (Instagram/@Wanda_Icardi)

La mediática también acostumbra a mostrar su lujosa vida a través de las redes sociales. Su mansión en el Lago di Como a 45 kilómetros de Milán fue protagonista de varios de sus posteos. Ahora, Wanda se encuentra instalada junto a sus cinco hijos y su marido, Mauro Icardi en París, Francia.

Wanda Nara en su lujosa mansión de París, Francia. Wanda | (Instagram/@_wanda_icardi)

Aunque se la ve radiante y feliz, la hermana de Zaira no está pasando por su mejor momento. Es que, en una entrevista para la revista italiana Confidenze, Wanda no dudó en revelar detalles íntimos de su relación con Maxi López, el padre de sus tres hijos mayores, por lo que no tardó en desatar polémica.

“Yo era muy popular en mi país. La verdad es que lo sigo siendo. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de la Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”, expresó y agregó: “Entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante. No me merecía una traición”. Pese a esto, se lo pudo ver al exfutbolista viajar a la capital francesa para visitar a sus tres hijos.