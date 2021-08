Wanda Nara cautivó a sus seguidores posando con un corpiño negro y un jugado escote. La esposa y representante de Mauro Icardi se robó las miradas de todos sus fanáticos.

En la publicación, la modelo promocionó su propia línea de labiales y sus seguidores no hicieron más que halagarla, y no solo por el color que eligió para pintar su boca. En minutos, el posteo superó los 140 mil me gusta y parte de sus ocho millones de fanáticos le dejó comentarios.

“Divina”, “Bella”, “Hermosa”, “Perfecta”, fueron algunos de los mensajes que los followers le dejaron a la modelo. Su trabajada figura no solo atrae a los argentinos, y eso queda vislumbrado en los idiomas que aparecen a lo largo de los comentarios que le dejan.

// (Instagram/@Wanda_Icardi)

Desde italianos, que aprovechan para pedir el traspaso de Mauro Icardi a la Juventus, pasando por árabes, franceses y otros tantos en inglés. La admiración por la modelo argentina traspasa las fronteras.

Wanda Nara posó desde el borde de la pileta. (/@wanda_icardi) | Instagram

// Instagram: @wanda_icardi

Pampita contó que quiere visitarla en París

Pampita adelantó que visitará a Wanda Nara en París, donde vive junto a Mauro Icardi y sus hijos.

“Me voy a Francia porque ahí vive esta rubia que me puso el otro día que nos queremos mucho y yo me volví loca, me encantó ser amiga de ella”, comentó durante su programa, Pampita Online.

Pampita y Wanda Nara web

Además, bromeó sobre el costeo del viaje al viejo continente: “Si me voy a París a entrevistarla, hacemos una vaquita acá. Varias vacas hay que hacer, un corral entero”.

Aseguró que si recibe un mensaje de la empresaria “tengo las valijas en la puerta para salir corriendo”. “Hago un programa por Zoom, no pasa nada. Tengo a Anita preparada para ir. Le mandamos un beso enorme. Está al tanto de todo lo que decimos en el programa así que besos para esta rubia divina”, cerró Pampita.