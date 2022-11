Wanda Nara alentó a la Selección desde Estambul con sus hijos: “Vamos Argentina”

Wanda Nara suele utilizar su cuenta de Instagram para compartir las postales de los viajes que realiza o lucir los vestuarios de reconocidas marcas que utiliza; sin embargo, en el marco de la Copa Mundial de Qatar 2022 en el cual compite la Selección Nacional, Wanda decidió compartir un contenido distinto.

Con el rostro libre de maquillaje y vistiendo la camiseta celeste y blanca, la modelo se tomó una “selfie” con cada uno de sus hijos -portadores de la misma remera- con quienes estuvo observando el partido; y desde la descripción, complementó el apoyo que reflejaban las imágenes: “Vamosss Argentina”, y lo acompañó con el emoji de la bandera nacional.

Wanda Nara vivió el partido de la selección junto a su familia. Foto: Instagram

Y eso demuestra que a pesar a estar en un lugar completamente distinto, como lo es Estambul, Wanda sigue de cerca las cosas que ocurren en el país del cual es oriunda y continúa apoyándolos.

Wanda Nara apoyó a la selección con su familia. Foto: Instagram

Wanda Nara vivió el partido de Argentina con sus hijos. Foto: Instagram

Por qué fue criticada Wanda Nara en los comentarios del posteo

Si bien las fotografías que compartió son informales, casuales y casi íntimas -ya que se adentra en la vida hogareña de la modelo-, sus seguidores no tardaron en llenar la casilla de comentarios con cientos de reclamos hacia la relación que guarda con Icardi y su consecuente ausencia en el Mundial.

Wanda Nara desde Estambul con su hijo. Foto: Instagram

“Icardi no está en la selección por tu comportamiento, porque te gusta el quilombo.. si no Icardi estaría en el mundial ahora mismo”, “Mauro Icardi a la selección!!”, “Es tu culpa que Icardi no esté allí”, “Falta Mauro, en la selección!”, “Usted es la causa de que Mauro no está en la selección”, “¡No apoyamos a Argentina porque Icardi no estaba!”, fueron algunos de los mensajes negativos que recibió.