Claudia Villafañe, ex pareja de la difunta leyenda del fútbol Diego Maradona y madre de Dalma y Giannina, también es conocida por dos cualidades: su pasión por la cocina, y su calidad de anfitriona. Ambas cosas generaron revuelo por dos motivos: su regreso a MasterChef Celebrity Argentina, y las imágenes virales de su lujosa mansión en el Tigre donde le gusta agasajar a sus invitados.

Despampanantes ventanales con vista al río, lanchas amarradas a un muelle y un jardín inmenso con pileta son solo algunas cosas con las que cuenta su mansión en el barrio náutico de Albanueva, uno de los más costosos de Rincón de Milberg. Las imágenes se difundieron en las redes y son de gran impacto. Por otro lado, la parte interior del hogar no tiene nada que envidiarle al exterior: grandes habitaciones, livings con sillones para 15 personas y lo mejor de todo, una cocina de chef digna de su pasión por la gastronomía.

Barrio Náutico Albanueva, la mansión de Claudia Villafañe la100.cienradios.com

En varias imágenes se la puede ver junto a sus hijas y nietos gozando de cada una de las instalaciones. Los niños jugando con los celulares y tablets, y Dalma y Giannina cocinando ñoquis caseros en la cocina de ensueño, diseñada por la propia Claudia. La residencia también cuenta con balcones asillonados con vista al río, que a la noche se convierten en una postal soñada.

Dalma y Giannina Maradona, junto a Claudia en la mansión de Tigre primiciasya.com

Al parecer, la mansión está siendo preparada por la productora argentina para festejar Navidad y Año Nuevo, las mejores ocasiones para que Claudia sea la anfitriona perfecta. Si bien las imágenes de la casa son reveladoras, no todos se vieron sorprendidos frente al gran lujo. Esto se debe a que muchos la conocieron rodeada de excentricidades y ostento mientras mantenía una relación amorosa con el “Pelusa”.

Los nietos de Claudia Villafañe primicias

Recordemos que el pasado lunes 21 de diciembre tuvo lugar su regreso a la televisión argentina en el reality show de cocina emitido por Telefe y fue muy emotivo. Tras la muerte de Diego, Claudia se ausentó por dos galas y por fin llegó el tan esperado capítulo de su regreso.

Gentileza

Antes de prepararse para comenzar la competencia, Villafañe aseguró: “Creo que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá. Y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que voy a estar apoyando a mis hijas, pero desde un costado como siempre, que es lo que corresponde”.