Las versiones sobre “la dulce espera” persiguen cada vez más a Pampita y todos sus seguidores esperan la supuesta confirmación. Si bien hubieron tibias desmentidas, periodistas como Ángel De Brito han dejado las puertas abiertas cuando les consultaron sobre el tema. En medio del revuelo, la modelo no se privó de compartir fotos en bikini donde se ve su silueta entera, que en definitiva, no está muy diferente a las veces.

De la boca de la modelo no salió confirmación alguna, solo desmentidas. En su programa de televisión, “Pampita online” alabó el vestido suelto que llevaba una de sus panelistas y, muy risueña, contó por qué eligió uno muy diferente. “Yo no me pongo eso porque van a decir que estoy embarazada. Le dije a mi estilista ‘mandame todo ajustado’ para que vean”. Y a través de las redes hizo algo similar: compartió fotos y videos en traje de baño donde también muestra su cintura.

Carolina Pampita Ardohain en redes

Entre los muchos elogios, los comentarios de sus seguidores sobre la versión de embarazo estuvieron lejos de frenar. A pesar de ver la misma cintura de siempre de la modelo, sus seguidores le siguieron insistiendo. “Radiante y mi intuición me dice con una bendición inmensa... Pronto”, escribió la actriz Lorena Meritano, “¡Bebé en puerta! Estás distinta radiante (…) Esas lolas son de embarazo (…) Esa pancita (…) Esas lolassss estás reee embarazada (…) Pampi estás embarazada, estás distinta divinaaa (…) ¡Está embarazada!” fueron algunos comentarios de sus seguidores.

Por su parte, Roberto le comentó con unos emojis de enamorado. Pero para la desilusión de la gente, que espera el bebé más que la pareja misma, por ahora no hay señales concretas.