Cada posado de Victoria Villarroel vuelve locos a sus seguidores de Instagram. Ya en bikini, en ropa interior o con looks que son tendencia, la exasistente de las Kardashian se ganó un lugar de influencer importante de la red social. El pasado domingo, conquistó con un conjunto blanco.

Victoria Villarroel luciendo su belleza con una microbikini amarilla Foto: Instagram/ @victoriavillaroel

Mirando a un costado, Victoria Villarroel posó con ropa interior blanca y un pantalón de jogging gris. La venezolana se sumó a la tendencia “tanga a la vista” y mostró el elástico. Un outfit de entrecasa, con el que demuestra que triunfa en Instagram tanto producida como relajada.

Victorial Villarroel Foto: Instagram/@victoriavillarroel

Si bien Victoria Villarroel no permite que se puedan ver la cantidad de me gustas y comentario que recibe, sí se puede leer. Entre ellos, se destacar mensajes de sus seguidores a su belleza. “Ven a vivir en mi corazón y no pagues alquiler”, le dijo un usuario de Instagram.

En este posteo de Victoria no han aparecido las hermanas Kardashian-Jenner. Ellas siempre apoyan los posteos de su amiga y exasistente. Especialmente en los que se anima a posar con poca ropa.

Victoria Villarroel Foto: Instagram/

Los posteos de Victoria Villarroel con su hermana Sofía

Su hermana menor también se ganó un lugar en Instagram como una influencer importante. Victoria tiene casi dos millones de seguidores. Por su parte, Sofía aún no llega al medio millón. Sin embargo, va por buen camino teniendo en cuenta el ida y vuelta que tiene con sus seguidores.

Victoria Villarroel Foto: Instagram

Los posteos juntas son muy bien recibidos por sus fans. Recientemente, las hermanas hicieron un viaje juntas y disfrutaron de increíbles paisajes. Ríos, arroyos, lagos, montañas, acantilados y playas. A ambas se las nota muy unidas y agradecidas de poder compartir momentos.

Victoria y Sofía Villarroel posando con una microbikini amarilla Foto: Instagram/ @victoriavillarreol

Además, Victoria y Sofía Villarroel conquistan con sus posados en bikini. Y demuestran lo bien que la pasan juntas en la noche. Las hermanas saben como hacer reaccionar a sus seguidores.