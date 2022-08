Úrsula Coberó compartió una foto en topless: la pícara reacción del Chino Darín en Instagram

De vacaciones en Cadaqués, Úrsula Corberó disfruta del verano español con muy buena compañía: el Chino Darín la acompaña en cada paso que da. En pareja desde hace poco más de seis años, se muetran como una de las relaciones más consolidadas del espectáculo internacional.

A través de las redes sociales, los tortolitos compartieron algunas imágenes de su viaje, pero el reciente carrete de fotografías de la protagonista de “La Casa de Papel” se llevó todas las miradas. En las fotos se puede ver a la artista de 33 años en poses muy sugestivas bajo la inscripción: “Toy salada”.

De paseo en sus vacaciones Foto: Instagram/ursulolita

En la portada del álbum que publicó en Instagram se la puede ver en topless frente a la mesa del almuerzo, pero tapó su zona íntima con una ensaladera. Luego se mostró en bikini desde una selfie frente al espejo que subió la temperatura de sus más de 23.7 millones de seguidores.

De vacaciones en Cadaqués Foto: Instagram/ursulolita

En cuestión de horas, la actriz española recibió más de 3 millones de “me gusta” y un sin fin de comentarios de sus fans. Pero entre ellos se destacó la pícara reacción del Chino Darín. El artista nacional, expresó: “Tas rica”.

Posó en topless Foto: Instagram/ursulolita

La romántica expresión del Chino Darín sobre Úrsula Corberó

En la alfombra roja de los Premios Platino 2022, el hijo de Ricardo Darín fue abordado por la prensa sobre su relación con la protagonista de “La Casa de Papel” y su expresión quedó para la historia como una de las más románticas: “Si la defino, la limito”.

La pregunta disparadora por entonces fue: “¿Qué es lo que más te gusta de España?” y su contestación inmediata fue: “Mi Mujer”. Luego desarrolló: “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”.