Ultra escote y calzas ajustadas: Luciana Salazar encendió Instagram con un conjunto deportivo

Luciana Salazar nunca pasa desapercibida y logra capturar la mirada de todos con cada una de sus publicaciones. En Instagram tiene más de 3 millones de seguidores. Allí desprende toda su sensualidad y audacia. La modelo es una de las personalidades más populares de la Argentina.

Su estilo vanguardista y muy jugado causan furor entre sus fans. Su presencia nunca pasa desapercibida. Marca tendencia con los looks que comparte en su Instagram. Se ha convertido en un icono fashionista.

Luciana Salazar es una bomba.

La modelo se caracteriza por tener una actitud muy atrevida. Fanática del gimnasio, comparte sus rutinas de entrenamiento con sus seguidores. Los outfits deportivos son sus prendas favoritas. Allí combina colores y texturas que causan sensación.

Luciana Salazar cautivó con un conjunto deportivo infartante. La modelo lució un top en color gris top con breteles cruzados y cut out. Ultra escotado y mostrando mucha piel. La parte inferior, una calza mega ajustada marcando y resaltando su figura.

Complementó el look con unas zapatillas blancas deportivas con medias a la vista. Para el peinado, lució el pelo suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje utilizó delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rosado.

Luciana Salazar se la jugó con su look. Foto: instagram

Luciana Salazar siempre impone su estilo extravagante y chic. Se lleva todas las miradas y pasar desapercibida no es una opción para ella. Brilla en cada lugar que va y cosecha suspiros.

Luciana Salazar encendió Instagram con un conjunto deportivo mega sexy

La modelo sorprende en su Instagram con cada look que comparte con sus seguidores. Desde conjuntos deportivos hasta prendas para salir a la noche. Luciana Salazar impone su estilo y marca tendencia. No duda en combinar diferentes estilos y lograr un look único.

La rubia deslumbró con un outfit deportivo. Cómodo y sensual. Ideal para practicar deportes y ejercitar el cuerpo. Luli es fanática del gimnasio y no pierde oportunidad para mostrar sus looks preferidos.