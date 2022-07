Camila Homs viene rehaciendo su vida y saliendo con gente luego de su ruptura con Rodrigo De Paul, quien actualmente se encuentra saliendo con Tini Stoessel. A pesar de estar en el medio de negociaciones por el divorcio, la joven modelo no para.

Camila Homs opinó tajante sobre la posibilidad de que Rodrigo de Paul no vaya al mundial.

En su cuenta de Instagram compartió una historia con un outfit increíble. Se mostró con un conjunto de pantalón y top de Jean estilo corset con brillos y un saco marrón en el restaurante Gardiner.

Qué dijo Rodrigo De Paul sobre Camila Homs

Luego de los rumores sobre la posibilidad de que Rodrigo De Paul se quede fuera del mundial por el proceso de divorcio que esta enfrentando con Camila Homs, el futbolista rompió el silencio: “Esto es una separación y hay una demanda, pero nada más. Sino mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. No tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que empiezan a levantar, puede tener un día o dos repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron”.

Camila Homs para revista Caras Foto: Federico Debartolo

También habló sobre su relación con Camila: “Nos llevamos súper bien, Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos, viene a acompañarme. No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es. Me pone súper feliz si ella se está rehaciendo la vida. La relación entre nosotros es buena”. También reveló que tiene una intención de cuidar de todo el “escandalo” en el que están envueltos a Tini, a sus hijos y también a Camila.