Juana Viale enamora al público con cada uno de los looks que elige para los almuerzos de su programa. La nieta de Mirtha Legrand logró encontrar su camino y todos los domingos en “Almorzando con Juana” recibe a las figuras más relevantes del mundo de la política, TV, cine y música en donde mantienen una charla distendida mientras almuerzan platos exclusivos preparados especialmente para el show televisivo preparados por la chef Jimena Monteverde.

Transparencias y mucho dorado: el infartante look de Juana Viale para su programa de los almuerzos Foto: Instagram

En uno de los últimos programas, Juana Viale lució su increíble figura vistiendo un pantalón blanco de encaje con transparencias ancho estilo palazzo y en la parte superior un top cruzado de escote pronunciado y hombros al descubierto de color dorado metalizado.

Transparencias y mucho dorado: el infartante look de Juana Viale para su programa de los almuerzos Foto: web

La conductora eligió un conjunto exclusivo de Gino Bogani, el diseñador preferido de Juana Viale; ya que siempre elige prendas de su autoría para asistir a diferentes eventos, ya sea de trabajo o personales.

Transparencias y mucho dorado: el infartante look de Juana Viale para su programa de los almuerzos Foto: instagram

La nieta de Mirtha Legrand, con su estilo vanguardista, siempre está un paso adelante en cuanto a moda se refiera; atenta a las últimas novedades, apuesta por looks diferentes y descontracturados, sin perder la elegancia.

El fuerte cruce entre Juana Viale y Charlotte Caniggia

La conductora se mostró muy indignada con la influencer, ya que estaba invitada a su programa de los almuerzos y a último momento decidió bajarse del estreno.

El fuerte cruce entre Juana Viale y Charlotte Caniggia Foto: instagram

Juana Viale, reveló: “La señorita Charlotte no viene a la mesa porque no se sentía de humor. El representante Fabián maltrató a toda mi producción, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual, ¡qué se puede esperar del burro más que una patada!”.

El fuerte cruce entre Juana Viale y Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia no se quedó atrás y le respondió muy picante: “Mirtha hay una sola. No tiene el carisma de su abuela. Tiene menos onda que flequillo de coreano”