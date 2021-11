El 11 de noviembre Tini Stoeseel (24) estrenó junto a L-Gante (21) “Bar”, la nueva canción que grabaron juntos. A través de su Instagram, la cantante compartió imágenes del look que utilizó para el videoclip y revolucionó las redes.

“Pero estoy muy ocupada viviendo mi vida, perdón”, escribió mitad inglés y español en la descripción de la publicación que realizó en su cuenta, en la que tiene 16.7 millones de seguidores.

La artista y el outfit que utilizó para el videoclip de "Bar".

En las fotos se la ve luciendo un top con lentejuelas en brillos, un minishort con los mismos detalles, unas impresionantes botas doradas y un tapado largo que cae sobre sus hombros.

La publicación que tiene casi dos millones de likes, también obtuvo todos los elogios por parte de famosos y fanáticos.

Tini Stoessel. Instagram.

“Diosa”, le comentó la actriz española María Pedraza, mientras que recibió emojis de corazones por parte del cantante Alejandro Sanz y de la artista argentina Nani Bargiano.

Sus admiradores no se quedaron atrás y colmaron de mensajes el posteo: “Diosísima”, “De otro mundo”, “No puedo esperar más por el show”, “¿Cómo te supero? no puedo” y “Sos la más linda de todas no puede ser”, le dijeron algunos.

Hace unos días, la artista anunció que el próximo 21 de marzo comenzará su gira en el Hipódromo de Palermo y sus fans estallaron de emoción.

La artista anunció una gira para marzo de 2022.

“Yendooo”, “Te lo merecés todo, que emoción”, “¿Cuándo un show en Chile?, “La gente de otros países está en crisis, ¿cómo nos hacés esto Martina?”, reaccionaron.