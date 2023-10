Tamara Bella, a pocos meses de ser mamá, se animó a la lencería en Instagram

Tamara Bella dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram con su última publicación. La estrella de las redes sociales, conocida por compartir allí momentos íntimos de su vida y sus mejores producciones, sorprendió al compartir una foto en lencería blanca, mostrando su espectacular figura apenas unos meses después de dar la bienvenida a su hija Bruna.

Tamara Bella, la conductora que brilla con sus fotos en Instagram Foto: Instagram

La imagen, que rápidamente consiguió miles de likes, muestra a Tamara Bella posando con confianza en lencería blanca, resaltando su belleza y sensualidad. El posteo tenía como finalidad promocionar la marca de lencería a poco tiempo de que llegue el Día de la Madre, que la rubia pasará con sus hijas Renata y Bruna.

Tamara Bella posó con lencería blanca Foto: Instagram

La profunda reflexión de Tamara Bella

La presentadora se manifestó a través de su perfil de Instagram al subir una selfie en ropa interior tomada frente al espejo. “Brindo por mirarme y reconocerme, por aprender a valorarme, a cuidarme pero por sobre todas las cosas a amarme, así con este nuevo cuerpo en esa foto sin juzgarme, sin criticarme”.

Tamara Bella compartió una reflexión con una selfie frente al espejo Foto: Instagram/tamibellatb

“Hoy me desperté sabiendo que es un nuevo comienzo para mí, que este es un nuevo punto de partida, que no voy a dejar que nadie me opaque, ni voy a dejar de brillar para complacer a otros”, sentenció segura de sí misma. Y continuó: “No voy a aceptar ninguna crítica ni voy a titubear a la hora de decir no”.

Tamara Bella, pocos días después de ser mamá por segunda vez Foto: Instagram

En un repaso por los duros momentos que le tocó atravesar hasta ahora, indicó que “sin dudas” este año tocó fondo, pero valoró: “Fabriqué resortes para impulsarme más alto y tengo 2 motivos que no me dejan permanecer en él: Renata y Bruna, mis hijas”.