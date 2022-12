Soledad Fandiño enamoró desde Miami con su microbikini celeste: “Cree en vos”

A mediados de abril Soledad Fandiño armó las valijas y decidió mudarse a Miami. Las primeras versiones aseguraban que la actriz viajaría unos seis meses para renovar su visa pero ya sobre el final del año continúa con su estadía en la ciudad de los Estados Unidos.

Rodeada de mar, arena y sol la vida de la artista de 40 años cambió en forma rotunda. Lejos quedaron sus días de exposición mediática y apariciones en novelas, ahora recorre un camino mucho más espiritual.

Soledad Fandiño difruta su nueva vida Foto: instagram/Soledadfandino

Tanto es así que se recibió de health coach, es decir de guía para acompañar y ayudar a las personas a que cambiar sus hábitos en búsqueda de una mejor en la salud y bienestar.

Y como si fuera poco, también se involucró en la disciplina milenaria del yoga, de la cual se recibió recientemente de instructora. A través de sus redes sociales comparte consejos y tips para sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram además de compartir reveladoras fotos de su día a día.

Soledad Fandiño rompió corazones Foto: instagram/Soledadfandino

En las últimas horas, Fandiño sorprendió con una serie de imágenes en la playa de arenas blancas en microbikini disfrutando del verano y el calor. Para describir el post utilizó una frase que la identifica: “Te digo algo que me repito todos los días: Cree en vos, cree en vos siempre y sobre todo Love Yourself”.

Soledad Fandiño en Miami Foto: instagram/Soledadfandino

En cuestión de minutos revolucionó las redes y recibió más de 31 mil “me gusta” junto a comentarios y reacciones de todo tipo como: “Esto no puede ser real”, “Necesito ese nivel de ansiedad. ¡Diosaaa!”, “Estas ida reina” y “¡Cuando no podes más de hermosa!”.

La nueva vida de Soledad Fandiño

Tras depedirse de la conducción, Soledad Fandiño disfruta de su nueva faceta como instructora de yoga. Tiempo atrás compartió parte de su primera clase como profesora y reveló los nervios y la emoción que sintió ante este nuevo desafío.

Soledad Fandiño enamoró a miles Foto: instagram/Soledadfandino

“Primera vez enseñando una clase de Yoga, un recorrido que recién empieza, que me llena de gratitud y felicidad. Un nuevo desafío en mi vida. No voy a negar que me dio miedo, pero al miedo lo tomo como una oportunidad para ser valiente y tener el coraje para cumplir mis sueños. ¡¡Allá vamos!! ¡Gracias por acompañarme en este viaje!”, expresó desde el corazón.