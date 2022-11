Sol Pérez presentó el maquillaje de día que eligió y se llevó todas las miradas

En cada evento al que asiste o durante los intervalos de los programas que conduce, Sol Pérez presenta los vestuarios que decidió vestir; sin embargo, en esta oportunidad optó por darle protagonismo a su rostro al mostrar el maquillaje que utilizó.

Sol Pérez con un vestido que hizo suspirar a los espectadores. Foto: Sol Pérez

Se trató de sombras rosas en los ojos y un sutil delineado en la línea de agua del párpado superior para darle profundidad a la mirada, junto con un tono marrón en los labios que aportaban mayor volumen.

Sol Pérez conquistó con su look. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, hace algunos días que Sol apostó por el flequillo y continúa probando distintos peinados acorde a su nuevo estilo, pero para esta ocasión apostó por lo simple y solo ornamentó el largo de su cabello con ondas que brindaban naturalidad al look.

El look de Sol Pérez que enamoró a los usuarios. Foto: Instagram

Por qué lloró Sol Pérez durante el debate de Gran Hermano 2022

La presentadora es una de las figuras más visibles en el debate que se realiza sobre lo que ocurre en el reality, no solo por los comentarios que realiza, sino por los sorprendentes looks que presenta semana a semana, pero no fue su aspecto lo que llamó la atención de los espectadores y de sus compañeros en esta ocasión, sino el hecho de que comenzó a llorar mientras finalizaba su opinión.

"Gran Hermano": el motivo del llanto de Sol Perez en el debate (Captura de pantalla)

Fue por ello que Santiago del Moro, conductor del programa, se tomó un instante antes de concluir para preguntarle qué ocurrió que la hizo soltar lágrimas, y ella respondió: “Tengo alergia”, con absoluto humor e inmediatamente agregó: “Creo que por la única pareja que lloraría adentro de la casa si veo un chape, pareja no pareja, sería la de Marcos y Julieta. Ahí voy a llorar”.