Sin ropa interior y con un estilo cow girl, Juanita Tinelli levantó la temperatura con su look

Juanita Tinelli volvió a dar que hablar en las redes sociales con su última producción de fotos. La hija menor de Marcelo Tinelli, que viene consolidando su carrera como modelo, sorprendió con un outfit audaz y lleno de estilo, dejando en claro que no le teme a las tendencias más osadas.

Con más de 2.8 millones de seguidores en Instagram, Juanita comparte a diario postales de su vida, desde sus trabajos en la moda hasta momentos con amigos y viajes. Pero en esta ocasión, el foco estuvo en su impactante look, que no tardó en generar una catarata de comentarios.

Juanita deslumbró con un look.

El look cowgirl de Juanita Tinelli que deslumbró en redes

En un video del backstage de una nueva campaña de fotos, Juanita se mostró con un look inspirado en el estilo western, pero con un toque moderno y sensual. La modelo eligió un jean de tiro ultra bajo, combinado con un saco de peluche rosa oversize, que llevó sin ropa interior. Para completar el outfit, sumó un cinturón marrón, una tira de brillos en la cintura y un sombrero de vaquera.

Tinelli posó para la cámara y se llevó todos los piropos.

Con su melena suelta y ondas naturales, y un maquillaje sutil, Juanita apostó por una estética descontracturada pero impactante. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando la publicación de elogios: “Tan tan linda”, “La más diosa de las Tinelli”, “Hermosa Juani”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

El look de Juanita Tinelli que encendió Instagram.

Los polémicos audios de Camilo Castagnola, novio de Juanita Tinelli

El posteo de Juanita llegó en un momento especial, ya que días atrás se filtraron audios de su pareja, el polista Camilo Castagnola, en los que hablaba con otra mujer y decía que no sentía nada por ella. “Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad”, habría expresado en los mensajes, lo que generó indignación entre los fans de la modelo.

Las fotos de la pareja en el boliche.

Algunos seguidores aprovecharon la publicación para apoyarla y recordarle su valor: “Juani, te merecés algo mejor, no sos del montón vos”, escribió una usuaria. Mientras tanto, la influencer se mantuvo en silencio y continuó compartiendo su día a día con la misma actitud de siempre.