Se filtraron los audios que comprueban que Camilo Castagnola le fue infiel a Juanita Tinelli: “Es una piba de paso...”.

Hace 10 días, en LAM se informó que Juana Tinelli y Camilo “Jeta” Castagnola se habían separado. Casi de inmediato, la hija de Marcelo Tinelli salió a desmentirlo, compartiendo una foto junto al polista, quien recientemente ganó el Abierto de Palermo (el campeonato más importante a nivel mundial) con La Natividad en 2024.

Las fotos de la pareja en el boliche.

Ante esto, desde el programa de Ángel de Brito redoblaron la apuesta y mostraron pruebas de las infidelidades. Según contaron, no es que Jeta tenga una amante, sino que mantiene a ambas como novias, sin que una sepa de la otra, por supuesto.

A diferencia de la otra vez, esta vez compartieron audios en los que se lo escucha claramente hablando con la otra chica, llamada Catalina. “Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo”, comenzó a decir en uno de los audios.

“Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad”, dijo y añadió: “Te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien”.

Pepe Ochoa contó que esos audios fueron enviados por el joven a Catalina luego de que ella se enojara al enterarse, a través de los medios, de su romance con Juana. Además, remarcó que Catalina también fue engañada, ya que no sabía nada sobre la existencia de Tinelli en la vida de Jeta.

Quién es Camilo “Jeta” Castagnola

Con apenas 22 años y 10 de hándicap (el número máximo al que se puede llegar), es considerado uno de los mejores polistas del mundo. Actualmente juega en La Natividad, aunque debido a su talento, a lo largo del año también participa en otros equipos internacionales.

Camilo Castagnola, el nuevo novio de Juanita Tinelli.

Es hijo del siete veces campeón de Palermo, Bartolomé Castagnola, y sobrino de la gran leyenda del deporte, Adolfito Cambiaso. Por lo tanto, es primo de Poroto y Mía Cambiaso, los hijos que Adolfito tuvo con la modelo María Vázquez.

En cuanto a la familia, hay mucha expectativa porque este año podrían jugar la Triple Corona juntos. Bartolomé está casado con Camila Cambiaso, la hermana de Adolfito, y aunque los cuñados están peleados a muerte, Jeta ha manifestado que en algún momento quería jugar con su tío y su primo, con quien también compite por el trono de máximos exponentes del polo. Parece que finalmente se dará este año.