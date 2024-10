Sin corpiño y en minifalda, Lola Latorre subió la temperatura y casi muestra de más

Lola Latorre, la joven influencer e hija de la panelista Yanina Latorre, volvió a ser el centro de atención en las redes sociales. Con más de 688 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la modelo compartió un carrusel de fotos que rápidamente captó la atención de sus fanáticos.

Lola Latorre en Miami.

En las imágenes, se la puede ver posando en un balcón mientras el sol de Buenos Aires se esconde en el horizonte, pero lo que más dio que hablar fue su look, atrevido y ultra sexy.

A sus 23 años, Lola supo construir una carrera sólida como modelo e influencer. Aunque inicialmente se hizo conocida por ser la hija de Yanina y Diego Latorre, hoy en día brilla por luz propia.

Lola Latorre cautiva las redes sociales con su hermosura.

Además de participar en desfiles y eventos de moda, Lola consolidó su presencia en redes sociales, donde publica contenido sobre moda, belleza y su estilo de vida.

La influencer tiene miles de seguidores en las redes.

El look de Lola Latorre que se llevó los suspiros de las famosas

Lola apostó por un conjunto compuesto por una mini falda negra cut out de tiro bajo, que dejó al descubierto su estilizada figura, y una camisa crop top en color beige. La prenda, con mangas globo y detalles de pines, fue llevada desabrochada, mostrando que la influencer no llevaba corpiño debajo, lo que rápidamente generó comentarios en su perfil. Además, completó el outfit con su melena lacia y un maquillaje sencillo en tonos nude que realzó su belleza natural.

Las fotos de Lola subieron la temperatura en las redes.

El look de Lola Latorre.

El posteo que compartió desde el balcón de su casa no tardó en generar revuelo. En menos de 24 horas, acumuló más de 30 mil likes y se llenó de comentarios de figuras reconocidas del ambiente del espectáculo. Su mamá, Yanina, no tardó en expresar su admiración: “Amor, no podés más”, escribió en el posteo.

La influencer se robó los suspiros con un look arriesgado.

Momi Giardina, por su parte, comentó con un “Naaaa”, claramente sorprendida por la osadía de la joven, mientras que Daniela Celis expresó: “¡Qué diosa por favor!”. Con cada posteo, Lola sigue marcando tendencia y consolidándose como un ícono de moda para sus seguidores.