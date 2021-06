Silvina Escudero se encuentra en un gran momento de su vida. Es que se encuentra trabajando como panelista de “Los Mammones”, junto a Jay Mammon, y mientras tanto la sigue rompiendo en las redes.

En Instagram, donde suma 1.5 millones de seguidores, postea fotos de su vida cotidiana, tips de belleza, el detrás de escena de su trabajo y, obviamente, todos los elegantes looks que la morocha usa.

En su publicación más reciente, Silvina lució un top color mostaza de mangas largas y anudado al frente, tan corto que se sumó a la tendencia del “underboob”.

Combinó el top con una pollera tubo en tonos negros y marrones y unas botas bucaneras beige de gamuza hasta las rodillas que le dio un estilo más sensual.

“Soy”, fue lo único que escribió la bailarina en el pie de foto y recibió miles de comentarios. “Bellísima”, “Qué bombón”, “Sos hermosa”, fueron algunos de los halagos que le dejaron sus fans.

Donde hubo fuego, cenizas quedan

A 8 meses de terminar su relación con su ex Federico, Silvina confirmó que están nuevamente en pareja. Habían estado juntos 4 años pero se separaron a mediados de 2020.

“Estuvimos separados 8 meses, cada uno hizo la suya y ahora sentimos que podíamos darnos otra oportunidad. Hace muchos años que no cuento nada de mi vida privada, estuve muy pero muy expuesta y la pasé mal”, contó en “Es por ahí”.

Explicó que la separación no había sido definitiva y que siguieron hablando y encontrándose como amigos, hasta que hace 2 semanas decidieron darse una nueva oportunidad.

“Él no es del medio y lo respeto, por eso durante los años que estuvimos juntos lo resguardé un montón. Así y todo, me conoció trabajando en el medio, le gusta y las fotos más sexies que tengo, me las sacó él”, continuó.

“El año pasado se fue de casa pero siempre, de una u otra manera, estuvo presente para mí. Yo no me sentía lista para volver, intentamos rehacer nuestras vidas, intentamos aferrarnos a otras relaciones pero somos como un resorte que siempre volvía. No pudimos”, concluyó.