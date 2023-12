Romina Uhrig se sacó el corpiño en un jugadísimo baile de reggaetón en el Bailando 2023

Romina Uhrig vive su mejor momento de fama, desde que salió de Gran Hermano aprovecha cada oportunidad en los medios de comunicación para mostrar su carisma y belleza frente a las cámaras.

La famosa es una de las participantes del Bailando 2023 por lo que en su última gala se llevó toda la atención de los espectadores por el jugado baile de reggaetón hot que hizo junto a dos bailarines y Sol 1 y Sol2.

El baile superhot de Romina Uhrig que causó furor en el Bailando 2023

El baile causó furor por la sensualidad y los arriesgados pasos hot que terminó con caricias y besos entre la exGran Hermano y su bailarín, y entre ella y Sol 1 al ritmo de la canción “420″ de Emilia.

La participante del Bailando 2023 causó polémica con su baile y el jurado se mostró dividido entre la coreografía al borde de la censura de la famosa. Al terminar la coreografía, Romina se metió en una bañera, se sacó el corpiño y posó junto a sus compañeros acariciándoles los pechos y tirándole pintura rosa.

La ex Gran Hermano confirmó que le han robado dentro del reality.

A pesar de que el jurado no tuvo muy buena devolución, la famosa y su coach aseguraron que cumplieron con la consigna de que sea un baile superhot y tenga poses y pasos sensuales.

“Tuvieron una falla con las luces y el final Romina... no sé, demasiado. No lo vi hot y no quiero calificarlo. La diputada refregándose las tetas no me parece sensual. Me pareció de más”, fue la devolución de Ángel de Brito. Por otro lado, Pampita defendió a la participante.

En cambio, en las redes sociales no tardaron en criticar y dejar fuertes mensajes a la famosa. “La verdad es que esto fue una grasada total”, “Vulgar, ordinaria, horrible”, “Mostrando las gomas que pagó con la plata del pueblo”, “Baile pedorro y encima se hacía la puritana”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.