Romina Malaspina es una de las modelos argentinas que siempre está al límite en sus redes sociales. Y es que la rubia comparte material que termina por pasar muy cerca de la censura de Instagram y esta vez no fue la excepción.

La modelo y conductora posó para la cámara con un vestido de red revelador que deja ver que no lleva corpiño. Es por eso que tuvo que recurrir a unos emojis de corazones negros para cubrirse y así lograr burlar la censura de Instagram, que no permite desnudos.

“Black hearts” (Corazones negros), escribió en el epígrafe de la publicación, que ya suma casi 200 mil likes.

Romina Malaspina posó sin ropa con un vestido de red Foto: Instagram

Cuál es el tatuaje que se hizo Romina Malaspina y del que se arrepentió

Hace algunas semanas, Romina Malaspina visitó “Pampita Online” (Net TV) y reveló que cuando era adolescente se tatuó el nombre de su primer amor, pero se arrepintió.

Romina Malaspina.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, expresó la exconductora de Canal 26, a lo que Pampita le preguntó: “¿Así y todo te lo hiciste?”

“Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”, explicó.