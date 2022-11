Rocío Oliva lució un vestido rosa pálido con un escote que se robó todas las miradas

Con un perfil bajo, Rocío Oliva regresó a la televisión este fin de semana fue invitada al programa de Mirtha Legrand y la rompió con su look. Tras mantenerse alejada de la televisión por un tiempo, la exfutbolista volvió a los medios y sus apariciones dejan mucho de qué hablar.

En la edición de este sábado por la noche del ciclo de El Trece con las ya clásicas mesazas, la expareja de Diego Maradona se llevó todas las miradas con un outfit elegante pero también seductor.

A Rocío Oliva le llovieron corazones Foto: instagram/rocio_g_oliva

Para la ocasión eligió un vestido corto con vuelo color rosa pálido que conquistó con un escote muy pronunciado. Además lo combinó con unas sandalias plateadas que le dieron un toque muy sofisticado.

La deportista compartió algunas fotos de la velada en su perfil de Instagram y agredeció la oportunidad de sentarse en la mesa de La Chiqui. “Siempre es un placer estar en el programa de la señora Mirtha Legrand”, y recibió más de cuatro mil “me gusta” en menos de un día.

Participó del programa de Mirtha Legrand Foto: instagram/rocio_g_oliva

“Hermosa Rocío, sos una dulce”, “Ella es la flor más bella”, “Divina... solo ella... lo demás cotillón” y “Hermosa Rocío, por dentro y por fuera”, fueron algunos de los mensajes más halagadores que sumó.

El tenso cruce de Rocío Oliva y Amalia Granata

En la edición de este sábado, Mirtha recibió como invitados a el senador Luis Juez, la diputada provincial Amalia Granata, el periodista Ángel de Brito, la periodista Pilar Rahola y la periodista Silvia Mercado. Pero el momento de mayor tensión se dio durante un cruce entre la exGran Hermano y Rocío Oliva.

Fue cuando Oliva relató los buenos años que vivió junto a Diego Maradona cuando fueron pareja, pero Amalia la interrumpió y calificó al astro del fútbol como “abusador”.

Rocío Oliva se llevó todas las miradas Foto: instagram/rocio_g_oliva

“Perdón que arruine este momento tan hermoso, pero acá no hay que olvidarnos que Maradona, más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto, fue un abusador. Abusó de una menor”, disparó tajante.

Y siguió: “Se la trajo de Cuba a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas, la introdujo a las drogas, y de eso también hay que hablar”.

Pero Oliva quiso ponerle fin a sus declaraciones: “Igual, ahí… Al no estar él para defenderse. Creo que siempre es bueno escuchar un poco todo”, aseguró a días de cumplirse dos años de la muerte de Maradona. Finalmente, Amalia remarcó que “más allá de la defensa, están las fotos de él con la chica besándose”.