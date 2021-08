Rocío Guirao Díaz impacta a diario a sus casi dos millones de seguidores con sus deslumbrantes sesiones de fotos. Desde que comenzó el verano estadounidense, compartió varias sesiones de fotos en traje de baño con las que encandiló a todos sus fanáticos.

Rocio Guirao Díaz: "La hora mágica y yo tenemos una relación"

Al igual que varias argentinas del mundo del espectáculo, la modelo decidió mudarse a Miami, ciudad que ofrece cientos de oportunidades en su rubro. Allí vive con su pareja, el empresario gastronómico Nicolás Paladini, y sus tres hijos.

Con la llegada del calor y los días soleados, la también influencer aprovechó para posar más de una vez en su cuenta de Instagram con impactantes trajes de baño y conjuntos deportivos, frente a distintos paisajes.

Rocío Guirao Díaz y un look que enamoró a todos Foto: Instagram @/rocioguiraodiaz

Rocío Guirao Díaz sorprendió a todos sus seguidores mostrando un jugado ‘sideboob’, que lució con una deslumbrante bikini color turquesa. Frente a un fondo arbolado, modeló con actitud y seguridad y enamoró a todos sus seguidores.

“¡Esta bikini! ¿Quién más se enamoró del color?”, escribió la modelo debajo de la publicación, que rápidamente cosechó más de 20 mil likes.

En los comentarios de la foto, recibió cientos de halagos y piropos de sus fanáticos, que quedaron encandilados con su impactante look veraniego.

“Yo de vos”, le indicó una seguidora, haciendo referencia a lo que había preguntado la influencer en el posteo. “Bella, espectacular y con un tipazo impresionante princesa”, le escribió otro usuario.

Por qué dejó la televisión

Luego del primer año de pandemia en la Argentina, Rocío Guirao Díaz y su pareja decidieron abandonar el país para buscar nuevas oportunidades laborales en la ciudad de Miami.

Tras haber renunciado a su lugar en Pampita Online (Net Tv), la modelo recibió otra propuesta para un programa de televisión, pero también la rechazó.

“No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así. La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia”, confesó aquella vez.