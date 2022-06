Incluso desde antes de su casamiento, Ricky Montaner y Stefi Roitman se mostraban como una de las parejas más consolidadas de la farándula. Tras dar el “Sí, quiero”, se unieron aún más y a través de las redes sociales no paran de demostrar el amor que sienten el uno por el otro. Pero una de las últimas publicaciones del cantante pareció haber cruzado un límite que muchos usuarios no toleraron y estallaron las críticas.

En las últimas horas, el integrante del dúo Mau y Ricky compartió en sus historias de Instagram un video en el que se la ve a su esposa rezando en la ducha. Lo más llamativo fue que la actriz argentina no sabía que estaba siendo filmada mientras se daba un baño. “Orando mientras se baña y no sabe que la miro”, reveló el artista.

A los pocos minutos las imágenes se viralizaron con todo tipo de comentarios por parte de los usuarios. Tanta fue la repercusión que el nombre del hijo de Ricardo Montaner se convirtió en Trending Topic en Twitter.

“Muy psicópata Ricky Montaner”, “No hay ni un cuerdo en esa familia”, “Full secta”, fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en las redes sociales. Sin embargo a Stefi la actitud de su esposo pareció no haberle molestado para nada ya que en la mañana compartió una romántica foto juntos y aseguró: “Pensaba que no podía amarte más hasta que hoy me desperté de nuevo al lado tuyo”.

La respuesta de Ricky Montaner ante las críticas

Al conocer la cantidad de mensajes que circularon por las redes luego de su historia, el jurado de “La Voz Argentina” compartió un descargo a través de su perfil donde apuntó: “Sabes el Censo que hacen en los países para saber la cantidad de gente que hay en los países... Yo creo que podrían hacer un Censo solo metiéndose en Twitter o en los DM (mensaje directo) de Instagram para ver la cantidad hermosa que hay y la cantidad de gente estúpida”.

La romántica postal de Stefi Roitman y Ricky Montaner Foto: Instagram/Rickymontaner

“Se pueden poner a hacer un conteo que diga, mira aquí hay tanta gente chevi y tanta gente pelotuda”, sostuvo molesto y remató: “Les doy un ejemplo... La historia que subí de Stefi orando en la ducha, mucha gente me dijo: ‘me erizó la piel’, y otros: ‘No deberías filmarla en su tiempo íntimo con Dios... son muy tóxicos’”.