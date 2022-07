El pasado lunes 25 de julio salió al aire “Canta Conmigo Ahora” (eltrece), el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Con un formato internacional que sufrió algunos cambios, el conductor de televisión lanzó un nuevo formato, dejando atrás “Showmatch” y apostó por competir contra “La Voz Argentina” (Telefé).

Cada noche, 100 jurados, entre los que se encuentran Cristian Castro, La Bomba Tucumana, el Puma José Luis Rodríguez, Coti Sorokin, entre otros, deben evaluar a los participantes que hagan sus presentaciones en vivo. Crash (27) es una de las artistas que sorprendió al resto de los jurados.

Crash en "Canta Conmigo Ahora". Foto: Instagram

Se trata de una cantautora y actriz que interpretó parte de la cortina oficial del programa. En diálogo con Teleshow confesó que no podía creer lo que estaba viviendo: “Cuando tuvimos un ensayo de la apertura, me cayó la ficha de lo que estaba pasando y empecé a temblar. En la grabación, cuando canté el final del tema, mis colegas me señalaron y me emocioné mucho”.

Crash, la jurado de "Canta Conmigo Ahora". Foto: Instagram

La carrera profesional de Crash

Su camino comenzó con tan sólo 13 años, cuando empezó a estudiar comedia musical. Desde la primera vez que se subió a un escenario para participar de una competencia, se dio cuenta de que quería ser artista.

La cantautora eligió su nombre de una forma muy espontánea, y se identifica con Crash hace tiempo: “En español, crash significa choque, y en lo musical, el crash es un cambio. Tiene un sentido muy especial para mí”, confesó.

Crash es cantautora y actriz. Foto: Instagram

Si bien cantar es una de sus máximas pasiones, también le gusta mucho actuar. Fue una de las protagonistas de WTF!, una serie de Flow, que estrenó su segunda temporada en enero de este año. Además, participó en el especial de Go! Vive a tu manera, de Netflix.

Crash está a días del lanzamiento del videoclip de su tema “En busca de amor”, una canción de rock que se basa en su vida amorosa. “La letra habla sobre buscar el amor propio”, contó la artista que estrena el 5 de agosto.

Crash acumula más de 20 mil seguidores en Instagram. Foto: Instagram

Según indicó, su propósito es disfrutar de “Canta Conmigo Ahora” y utilizar el show para poder impulsar su carrera musical. “Ya me llamaron de Uruguay, me sorprende porque solo pasaron cuatro días desde que arrancó el programa. En las redes también recibí muchos comentarios. Estoy muy contenta”, aseguró.