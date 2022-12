Oriana Sabatini se fotografió con Stefanía Roitman desde las playas de Qatar y dejaron sin palabras a sus fans

Oriana Sabatini se encuentra en la ciudad de Doha desde que comenzó el mundial, para estar más cerca de su pareja, Paulo Dybala. Mientras que Stefanía Roitman partió rumbo al oeste de Asia hace tan solo algunos días en busca de ver en lo más alto a la selección argentina.

Poso desde el desierto de Qatar y causo furor en las redes sociales Foto: instagram

Es un clásico ver a las celebridades disfrutar en las míticas playas de la ciudad, gracias a las altas temperaturas que sufre el país. Y como era de esperar, las modelos se encontraron y se fotografiaron juntas.

La cantante decidió compartir con sus casi 6 millones de seguidores en la red social de la lupita las sonrisas con sus 3 amigas. Sin embargo, la esposa de Ricky Montaner no republico la imagen.

Oriana Sabatini cautivó a todos con su nuevo look.

Si bien no se aprecia el total look de la autora de Chin Chin, Roitman se llevó todas las miras al vestir un remerón clásico y cómodo para una tarde de relax. Aunque sus maxi lentes a la moda no pasaron desapercibidos.

Deslumbró en las playas de Qatar junto a su amiga Stefanía Roitman Foto: instagram

La emoción de Stefanía Roitman

“Lo que se siente estar acá es muy difícil de poner en palabras. Fin de semana que no me olvidaré jamás. Momentos como este después del partido me los guardo en el corazón”, comenzó su mensaje en las redes sociales tras ver por primera vez al conjunto nacional.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini viven en Turín, Italia, en una enorme vivienda con todas las comodidades. (Internet)

Y mientras en el carrusel de Instagram se veía la felicidad de la artista, agregó: “Intento registrarlos pensando que de esa manera son más “eternos”. Sería egoísta quedármelos para mi sola en el carrete del celular”.