Hace poco más de un mes, Noelia Marzol fue mamá por primera vez junto a su pareja, Ramiro Arias. La actriz y bailarina atravesó un embarazo activo, incluso fue criticada por muchas personas porque nunca dejó de trabajar y bailar. Gracias al entrenamiento, la buena alimentación y los cuidados durante los meses de gestación ya recuperó su figura.

En las redes sociales, Marzol, suma 2,1 millones de seguidores, que están al tanto de su vida cotidiana, como a las fotos y videos que la modelo sube mostrando un poquito de más. En el último video que publicó en su cuenta se la ve con un conjunto de lencería negro y de transparencias.

Sin embargo, como ocurrió con algunos de los momentos más importantes de su embarazo, la bailarina también compartió con sus seguidores la angustia que sintió al tener que dejar a su bebé para retomar compromisos laborales.

“Primera vez que me estoy yendo. Voy a trabajar dos horas y siento que me voy a morir”, contó la protagonista de Sex, en un video que posteó en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol (Instagram) Instagram

La modelo dejó a Donatello al cuidado de su abuela, pero no pudo contener la ansiedad que le generó alejarse de su bebé por primera vez desde que nació. “Sentir que me muero no es metáfora, es literal”, agregó sobre lo que sentía al irse de su casa.

Noelia mostró, dos horas después, que fue y volvió rápido justo para alimentarlo, sin necesidad de recurrir a una mamadera.