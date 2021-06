Noelia Marzol fue mamá de su primer hijo, Donatello, hace tan solo un mes. La modelo compartió la feliz noticia junto a su marido Ramiro Arias, pero aún continua siendo muy activa en redes.

Noelia Marzol (Foto: Instagram/noeliamarzolok)

En Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores, donde muestra como ha recuperado su figura a pesar de haber tenido a su bebé hace tan poco tiempo.

Así lo hizo en su última publicación. Noelia posteó una imagen en blanco y negro donde se la ve de perfil, luciendo un jean tiro alto y un corpiño animal print, pero con los breteles bajos y casi mostrando de más.

Noelia Marzol y un look que encendió las redes Foto: Instagram @/noeliamarzolok

Con una pose muy seductora, el pelo rubio al viendo y labios oscuros, la actriz celebró la llegada del fin de semana pero la foto no fue de agrado para todos sus seguidores.

Es que Noelia agregó a su pie de foto la respuesta a uno de ellos: “Ramiro Arias vio la foto y me acusó de achicarme el pecho. No sé qué es lo que ve en vivo, pero me asusta”.

Los divertidos comentarios de Noelia Marzol y su marido Foto: Instagram @/noeliamarzolok

Incluso otro hombre escribió: “Tu marido te va a castigar. Ya sos mamá, no podés”. Pero ella no se guardó sus opiniones y respondió sin pelos en la lengua: “Me castiga en el cuarto”.

Y es que no solo la modelo escribió sin filtro, sino que su marido también se sumó. “Dos globos tremendos veo”, comentó, a lo que Noelia respondió: “Amo tus comentarios. Son tan sutiles!”.

Noelia embarazada. (Instagram Noelia Marzol) La Voz

La actriz confirmó la noticia del embarazo en noviembre de 2020 pero Ángel De Brito ya lo había adelantado en “Los Ángeles de la Mañana”.

“Estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses, pero él fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo”, había contado.

Noelia Marzol y Ramiro Arias con Donatello. (Captura Instagram) Instagram

Donatello llegó al mundo el 23 de mayo y debió permanecer en incubadora por nacer prematuro. Pero ya se encuentra en excelente estado y vive muy feliz con sus papás.