Noelia Marzol (35) sorprendió a sus fans en Instagram con un particular posteo. Con una foto en la que está posando de espaldas y luciendo una bikini, la bailarina aprovechó para presumir una característica que destaca de su marido, Ramiro Arias. “Súper natural posándole a mi marido, pero como no es celoso… lo comparto”, escribió.

Esto llamó la atención de sus más de dos millones de seguidores, quienes no tardaron en reaccionar y comentar la publicación. Sin embargo, el comentario que sobresalió fue el de su esposo. “Epaaaa amigaaaaa. Qué ganas de ser un gusanito”, apuntó Arias, papá de su hijo Donatello.

Noelia Marzol posó de espaldas y en bikini. Foto: Instagram

“O sea que no es celoso? Salimos a tomar algo entonces... bueno si no los 3 no tengo drama jaja”, indicó un seguidor con mucho humor. “Qué mujer”, señaló una admiradora.

La publicación de Noelia Marzol cosechó más de 98 mil “Me gusta” en cuestión de pocas horas.

Noelia Marzol posó de espaldas y deslumbró a sus fans

La actriz Noelia Marzol no deja de maravillar a su seguidores en Instagram. Es por eso que cada vez que comparte una imagen en la red social, los usuarios se prenden a comentar.

En una foto en la que luce muy elegante y posa de espaldas, sus fans no tardaron en reaccionar. “Lo que sos”, “Qué mujer” y “Diosa en toda ocasión, bellísimo ese vestido”, fueron solo alguno de los elogios que recibió la bailarina.