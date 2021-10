Wanda Nara confirmó este sábado que está atravesando una crisis de pareja con su actual esposo, el futbolista del París Saint-Germain, Mauro Icardi, con quien comparte dos hijas, Francesca e Isabella.

La modelo apuntó contra lo que parece haber sido una infidelidad por parte del futbolista con la actriz argentina, Eugenia “China” Suárez. Según se entendió por los mensajes y sus movimientos en redes sociales, Nara dejó de seguir a Icardi y a La China, junto a una historia donde hablaba directamente de “otra familia destruida”.

El antes y el después: según mostró Juariu, Wanda dejó de seguir a Mauro y luego se arrepintió. (Instagram).

Sin embargo, no habría sido la primera vez que la mediática sufre una infidelidad. Hace algunos meses atrás, en diálogo con la revista italiana Confidenze, la modelo habló de “una traición” por parte de su ex pareja, Maximiliano López.

Nara dio detalles de la escandalosa separación del ex jugador del Barcelona, Milán y River, entre otros, en el año 2013. “Cuando me casé con él lo dejé todo y lo seguí hasta Italia, donde lo contrataron como jugador. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”, confesó.

Wanda dio declaraciones sobre la relación con su ex marido y declaró que dejó todo para que él continuara con su carrera.

La madre de Valentino, Constantino y Benedicto se refirió al supuesto engaño que habría hecho López que dio por terminada la relación: “Hay muchas mujeres que logran fingir nada y seguir adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”.